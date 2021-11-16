Çin’in emlak sektörü yatırımları Ocak-Ekim döneminde yavaşladı

Salı, 16 Kasım 2021 12:16:35 (GMT+3) | Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede gayrimenkul sektörüne yapılan toplam yatırımlar, bu yılın Ocak-Ekim döneminde, yıllık %7,2 artışla 11,50 trilyon RMB (1,96 trilyon $) seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu artışın, yılın ilk dokuz ayına kıyasla 1,6 puan daha yavaş olması, hızla artan konut fiyatlarını kontrol altına almak amacıyla alınan önlemlere bağlı olarak gayrimenkul sektörünün yavaşladığına işaret ediyor.

Söz konusu dönemde, Çin’de satılan yeni ticari gayrimenkul alanı yıllık %7,3 artış kaydetti. Ocak-Eylül döneminde, satılan yeni ticari gayrimenkul alanı yıllık %11,2 artmıştı.

Aynı dönemde, inşaat faaliyetleri tarafından kaplanan toplam alan yıllık %7,1 artış gösterdi. Söz konusu artış, yılın dokuz ayına kıyasla 0,8 puan daha yavaş oldu. Ayrıca, inşaat faaliyetleri tarafından kaplanan toplam yeni alan ise yıllık %7,7 düştü. Söz konusu düşüş, yılın ilk dokuz ayına kıyasla 3,2 puan daha hızlı oldu.