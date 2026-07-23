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Çin'in demir cevheri üretimi 2026'nın ilk yarısında %7 geriledi

Perşembe, 23 Temmuz 2026 09:47:22 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre bu yılın Ocak-Haziran döneminde Çin'in demir cevheri üretimi yıllık %7,0 düşüşle 466,86 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.

Haziran ayında ithal demir cevheri fiyatları, geleneksel durgun sezon nedeniyle çelik talebinin zayıf seyretmesi ve buna bağlı olarak demir cevheri talebinin gerilemesi sonucu genel olarak aşağı yönlü bir trend izledi. Haziran ayında demir cevheri fiyatları 2 Haziran'da 107,4$/mt ile ayın en yüksek seviyesini görürken, 25-26 Haziran tarihlerinde 98,95$/mt ile en düşük seviyesine geriledi.

Haziran ayında Çin'in demir cevheri üretimi ise yıllık %19,8 ve aylık %5,1 düşüşle 70,372 milyon mt olarak kaydedildi.

EuniceOuyang
Eunice Ouyang
Editör

Şanghay Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra girdiğim demir çelik sektöründe 16 yıllık bir uzmanlığa sahibim. Şu anda çelik sektörüyle ilgili haber ve piyasa istihbarat süreçlerini yönetmenin yanı sıra SteelOrbis bünyesindeki Çin içerik ekibine liderlik etmekteyim.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Çin Güneydoğu Asya 

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