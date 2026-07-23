Çin'in demir cevheri üretimi 2026'nın ilk yarısında %7 geriledi

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre bu yılın Ocak-Haziran döneminde Çin'in demir cevheri üretimi yıllık %7,0 düşüşle 466,86 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.

Haziran ayında ithal demir cevheri fiyatları, geleneksel durgun sezon nedeniyle çelik talebinin zayıf seyretmesi ve buna bağlı olarak demir cevheri talebinin gerilemesi sonucu genel olarak aşağı yönlü bir trend izledi. Haziran ayında demir cevheri fiyatları 2 Haziran'da 107,4$/mt ile ayın en yüksek seviyesini görürken, 25-26 Haziran tarihlerinde 98,95$/mt ile en düşük seviyesine geriledi.

Haziran ayında Çin'in demir cevheri üretimi ise yıllık %19,8 ve aylık %5,1 düşüşle 70,372 milyon mt olarak kaydedildi.