Çin’in demir cevheri üretimi 2026 yılı Ocak-Nisan döneminde %1 düştü

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre bu yıl Ocak-Nisan döneminde Çin’in demir cevheri üretimi yıllık bazda %1 düşüşle 326,777 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.

Yılın ilk dört ayında ithal demir cevheri fiyatları önce geriledi, ardından yükselişe geçerken Nisan ayında sınırlı dalgalanmalar gösterdi. SteelOrbis verilerine göre söz konusu dönemde en düşük demir cevheri fiyat seviyesi 24 Şubat tarihinde 98,7$/mt olarak görülürken, en yüksek seviye 17 Mart tarihinde 111,3$/mt olarak kaydedildi.

Nisan ayında ise demir cevheri fiyatları 1 Nisan’da 109,85$/mt ile ayın en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra 9 Nisan’da 105,95$/mt ile en düşük seviyeye geriledi. Ardından fiyatlar Mayıs ortasına kadar genel olarak yükseliş trendi izledi. Ancak son kullanıcı talebindeki zayıflama ve piyasa oyuncuları arasında hâkim olan temkinli hava nedeniyle nihai mamul fiyatlarının düşmesi sonucu Mayıs ortasında demir cevheri fiyatları yeniden zayıflamaya başladı.

Nisan ayında Çin’in demir cevheri üretimi yıllık bazda %3,5 düşüş gösterirken, aylık bazda %4 artışla 82,84 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.