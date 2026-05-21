 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Çin’in...

Çin’in demir cevheri üretimi 2026 yılı Ocak-Nisan döneminde %1 düştü

Perşembe, 21 Mayıs 2026 12:38:10 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre bu yıl Ocak-Nisan döneminde Çin’in demir cevheri üretimi yıllık bazda %1 düşüşle 326,777 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.

Yılın ilk dört ayında ithal demir cevheri fiyatları önce geriledi, ardından yükselişe geçerken Nisan ayında sınırlı dalgalanmalar gösterdi. SteelOrbis verilerine göre söz konusu dönemde en düşük demir cevheri fiyat seviyesi 24 Şubat tarihinde 98,7$/mt olarak görülürken, en yüksek seviye 17 Mart tarihinde 111,3$/mt olarak kaydedildi.

Nisan ayında ise demir cevheri fiyatları 1 Nisan’da 109,85$/mt ile ayın en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra 9 Nisan’da 105,95$/mt ile en düşük seviyeye geriledi. Ardından fiyatlar Mayıs ortasına kadar genel olarak yükseliş trendi izledi. Ancak son kullanıcı talebindeki zayıflama ve piyasa oyuncuları arasında hâkim olan temkinli hava nedeniyle nihai mamul fiyatlarının düşmesi sonucu Mayıs ortasında demir cevheri fiyatları yeniden zayıflamaya başladı.

Nisan ayında Çin’in demir cevheri üretimi yıllık bazda %3,5 düşüş gösterirken, aylık bazda %4 artışla 82,84 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Çin Güneydoğu Asya 

Benzer Haber ve Analizler

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 22 Mayıs 2026

22 May | Hurda ve Hammadde

Çin’de ithal demir cevheri fiyatları temel göstergelerin zayıflamasıyla keskin düşüş kaydetti

21 May | Hurda ve Hammadde

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 20 Mayıs 2026

20 May | Hurda ve Hammadde

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 18 Mayıs 2026

18 May | Hurda ve Hammadde

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 15 Mayıs 2026

15 May | Hurda ve Hammadde

Çin’de demir cevheri fiyatları 110$/mt CFR’ın üzerinde yer almaya devam etse de daha fazla artış beklenmiyor

14 May | Hurda ve Hammadde

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 13 Mayıs 2026

13 May | Hurda ve Hammadde

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 12 Mayıs 2026

12 May | Hurda ve Hammadde

Çin’in demir cevheri ithalatı 2026’nın Ocak-Nisan döneminde %8 arttı

12 May | Çelik Haberler

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 11 Mayıs 2026

11 May | Hurda ve Hammadde





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis