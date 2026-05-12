Çin’in demir cevheri ithalatı 2026’nın Ocak-Nisan döneminde %8 arttı

Salı, 12 Mayıs 2026 11:17:37 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Genel Gümrük İdaresi tarafından açıklanan son verilere göre Çin’in demir cevheri ithalatı bu yılın Ocak-Nisan döneminde yıllık bazda %8 artışla 418,59 milyon mt seviyesine ulaştı.

Demir cevheri, ilk dört ayda demir cevheri, nihai mamul, kömür ve doğal gaz olmak üzere dört ana ürün arasında kümülatif ithalat hacminde yıllık bazda artış kaydeden tek emtia oldu. Bu durum, çelik üretiminde kullanılan hammaddelere yönelik yerel talebin istikrarlı seyrettiğini gösterdi.

Yalnızca Nisan ayında ise Çin’in demir cevheri ithalatı, aylık bazda %0,85 düşüş, yıllık bazda %0,69 artışla 103,85 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.

1$ = 6,8582 RMB


