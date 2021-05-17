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Çin’in çelik sektöründe sanayi üretimi Ocak-Nisan döneminde %14,8 arttı

Pazartesi, 17 Mayıs 2021 15:08:50 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Ocak-Nisan döneminde metal izabe ve haddeleme sektörünün katma değerli sanayi üretimi, yıllık %14,8 artış kaydetti.

Bu artış, üretim kısıntılarından dolayı yılın ilk üç ayında kaydedilen artışa kıyasla 1,6 puan daha yavaş oldu.

Söz konusu dönemde, Çin’in toplam katma değerli sanayi üretimi ise yıllık %20,3 arttı. Bu artış, Ocak-Mart döneminde kaydedilene kıyasla 4,2 puan daha yavaş oldu.

Aynı dönemde Çin'in 41 sanayi sektörünün 37’sinde katma değerli sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına kıyasla artış kaydetti. Aynı dönemde, ülkedeki madencilik ve imalat sektörlerinin üretimleri sırasıyla yıllık %8,4 ve %22,2 artış gösterdi. Bu artışlar yılın ilk üç ayına kıyasla 1,7 ve 5,2 puan daha yavaş oldu.


Etiketler: Uzak Doğu  çelik üretimi  Çin  |  benzer haberler »


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