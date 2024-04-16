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< Güncel Çelik Haberleri

Çin’in çelik sektöründe sanayi üretimi ilk çeyrekte %6,6 artış gösterdi

Salı, 16 Nisan 2024 13:40:14 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yaptığı açıklamaya göre, ülkenin metal izabe ve haddeleme sektörünün katma değerli sanayi üretimi bu yılın Ocak-Mart döneminde yıllık %6,6 artış kaydetti. Bahsi geçen artış, Ocak-Şubat döneminde kaydedilen artışa kıyasla 2,1 puan daha yavaş gerçekleşti.

Yılın ilk üç ayında toplam katma değerli sanayi üretimi yıllık %6,1 artarken, yalnızca Mart ayında aylık %0,08 düşüş ve yıllık %4,5 artış gösterdi.

Aynı dönemde ülkedeki madencilik sektörü üretimi %1,6 yükselirken, imalat sektörü üretimi yıllık %6,7 arttı. Yalnızca Mart ayında ise bahsi geçen sektörlerin üretimi sırasıyla yıllık %0,2 ve %5,1 artış kaydetti.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Çelik Üretimi 

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