Çin’in çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi Eylül ayında yükseldi

Cuma, 30 Eylül 2022 10:43:04 (GMT+3) | Şanghay

Çin Lojistik ve Satın Alma Federasyonu’na bağlı olarak faaliyet gösteren Çin Çelik Lojistik Komitesi’nin yaptığı açıklamaya göre, ülkenin çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi bu yılın Eylül ayında, Ağustos ayına kıyasla 0,5 puan artarak %46,6 oldu.

Söz konusu ayda çelik sektörü üretim endeksi, önümüzdeki yıl ham çelik üretimi bu yılki üretim seviyesi baz alınarak gerçekleştirileceği ve bu nedenle üreticilerin bu yıl üretimlerini artırmaya çalışmasına bağlı olarak aylık 0,5 puan artışla %47,9 seviyesinde yer aldı.

Ayrıca Eylül ayında yeni siparişler endeksi bir önceki aya kıyasla 2,2 puan artarak %45,3 seviyesine yükselse de nispeten düşük bir seviyede yer almaya devam etti.

Öte yandan, söz konusu ayda hammadde alım fiyat endeksi aylık 1,1 puan düşüşle %42,9 seviyesinde kaydedildi.

Ekim ayında nihai mamul fiyatlarının, son kullanıcı talebi iyileşeceği için artması bekleniyor. Ancak, Çin’in kuzeyinde sıcaklıklar Ekim ortası itibarıyla hızlı bir şekilde düşecek ve bu da o bölgede çelik talebini olumsuz etkileyecek.