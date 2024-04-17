Çin’in çelik sektörü sanayi kapasite kullanım oranı 2024’ün ilk çeyreğinde %77,3 oldu

Çin Ulusal İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin metal izabe, haddeleme ve işleme sektörü sanayi kapasite kullanım oranı bu yılın Ocak-Mart döneminde, 2023 yılının aynı dönemine kıyasla 0,8 puan düşüşle ve geçtiğimiz yılın Ekim-Aralık dönemine kıyasla 0,9 puan artışla %77,3 seviyesinde yer aldı.
Toplam sanayi kapasite kullanım oranı Ocak-Mart döneminde önceki yılın aynı dönemine kıyasla 2,3 puan ve Ekim-Aralık dönemine kıyasla 0,7 puan düşüşle %73,6 seviyesinde kaydedildi.