Çin’in çelik sac ve levha ihracatı Temmuz ayında aylık %12,4 düştü

Pazartesi, 23 Ağustos 2021 14:06:16 (GMT+3) | Şanghay

Çin’in çelik sac ve levha ihracatı bu yılın Temmuz ayında aylık %12,4 düşüşle ve yıllık %60,3 artışla 4,10 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda, Çin’den dış piyasalara verilen sıcak sac fiyatları yukarı yönlü hareket gösterdi ve üretim kısıtlamaları, yüksek demir cevheri fiyatları ile vadeli sıcak sac fiyatlarındaki yükselişin desteğiyle 28 Temmuz tarihinde 1.000$/mt FOB seviyesinde yer alarak en yüksek seviyeye çıktı. Üreticilerin büyük bir çoğunluğunun iç piyasaya odaklanması sonucunda ihracat hacmi düşüş gösterdi. Ayrıca, hükümetin açıklaması beklenen ihracat vergisi de satışları olumsuz etkiledi.

Bu yılın ilk yedi ayında, ülkenin çelik sac ve levha ihracatı yıllık %44,2 artışla 29,01 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Söz konusu artış, bu yılın ilk altı ayında kaydedilen %41,8 artışa kıyasla 2,4 puan daha hızlı oldu.