 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Çin’in...

Çin’in çelik ihracatı 2025'in Temmuz ayında güçlü seyretti, tedarikçiler farklı pazarlara yöneldi

Perşembe, 07 Ağustos 2025 14:42:44 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin’in gümrük verilerine göre bu yılın Ocak-Temmuz döneminde ülkeden yapılan çelik ihracatı yıllık bazda %11,4 artışla 67,98 milyon mt oldu. Sadece Temmuz ayında ise çelik ihracatı aylık bazda %1,6 ve yıllık bazda %25,7 artışla 9,84 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.

Haziran ayında görülen yavaşlamanın ardından bu ihracat seviyesi yüksek olarak değerlendiriliyor. Bu yılın başlarında Vietnam ve Güney Kore’nin Çin’den ithal yassı mamullere vergi uygulamaya karar vermesine rağmen Çin’in toplam çelik ihracat hacminde bir düşüş yaşanmadı. Konuya ilişkin bir Çinli tüccar, “Öncelikle, Çinli tedarikçiler bu ülkelere satış yapmaya devam ediyor çünkü ihraç edilen ürünler antidamping soruşturmalarına tabi olmayan farklı ebat ve kalitelerdeki ürünlerden oluşuyor. Ayrıca Çinli üreticiler, Asya pazarındaki kayıplarını telafi etmek adına Orta Doğu pazarında da paylarını artırıyor,” dedi. Nihai mamul ihracatının yanı sıra Çinli tedarikçilerin yarı mamul satışlarını da artırdığı bildiriliyor.

Piyasa kaynaklarına göre önümüzdeki dönemde Çin’in çelik ihracatının güçlü seyrini sürdürmesi, Eylül ayının ikinci yarısından itibaren ise yerel talepte beklenen toparlanma ve üretim düşüşü nedeniyle yavaşlaması bekleniyor. Ancak bu yıl, çoğu piyasa kaynağına göre Çin’in geçen yılki 110 milyon mt seviyesindeki çelik ihracatını yinelemesi veya aşması olası görünüyor.

Öte yandan Temmuz ayında Çin’in çelik ithalatı aylık bazda %3,8 ve yıllık bazda %10,5 düşüşle 452.000 mt oldu. Bu yılın ilk yedi ayında ise söz konusu ithalat yıllık bazda %15,7 düşüşle 3,47 milyon mt olarak kaydedildi.


Etiketler: Yassı Ürünler Çin Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Türkiye kısa teslim süreli sıcak rulo sac alımlarına yönelirken, Çin çıkışlı fiyatlar yüksek

07 Ağu | Yassı Ürünler ve Slab

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 32. Hafta, 2025

07 Ağu | Yassı Ürünler ve Slab

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 7 Ağustos 2025

07 Ağu | Uzun Ürünler ve Kütük

Hindistan çıkışlı galvanizli sac fiyatları değişmese de üreticiler satışları artırmak için indirim planlıyor

07 Ağu | Yassı Ürünler ve Slab

Cansız talep nedeniyle Türkiye’de spot yassı mamul fiyatlarındaki düşüş sürüyor

07 Ağu | Yassı Ürünler ve Slab

Çin çıkışlı galvanizli sac fiyatları hafif yukarı yönlü

07 Ağu | Yassı Ürünler ve Slab

Çin çıkışlı soğuk rulo sac teklifleri yatay seyrini korudu

07 Ağu | Yassı Ürünler ve Slab

Tata Steel, Kalinganagar tesisinde galvanizli rulo üretimine başladı

07 Ağu | Çelik Haberler

Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracatı 2025’in ilk yarısında %43,1 yükseldi

07 Ağu | Çelik Haberler

Hint SMEL’nin paslanmaz çelik üretimi 2025 yılı Temmuz ayında %42 arttı

07 Ağu | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis