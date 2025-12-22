 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > ABD’li...

ABD’li üreticilerin çelik sevkiyatları 2025’in Ekim ayında %4,2 azaldı

Pazartesi, 22 Aralık 2025 08:58:42 (GMT+3)   |   San Diego

Amerika Demir Çelik Enstitüsü, ABD'li çelik tesislerinden bu yılın Ekim ayında bir önceki ay kaydedilen 7.286.994 mt’a kıyasla %4,2 düşüş ve 2024 yılının aynı ayında kaydedilen 6.393.087 mt’a kıyasla %9,2 artışla 6.978.354 mt sevkiyat yapıldığını açıkladı.

Yıl başından Ekim’e kadar ABD’li çelik tesislerinden yapılan sevkiyatlar 2024’ün aynı döneminde kaydedilen 65.980.623 mt’a kıyasla %5,1 artışla 69.331.656 mt oldu.

2025 yılında yapılan sevkiyatlar, 2024 yılının aynı döneminde kıyasla korozyona dayanıklı sac ve şerit sevkiyatlarında %4 artış ve soğuk sac ve şerit sevkiyatlarında %3 düşüş olduğunu, sıcak sac ve şerit sevkiyatlarının ise değişmediğini gösteriyor.


Etiketler: Soğuk Rulo Sac Sıcak Rulo Sac Yassı Ürünler ABD Kuzey Amerika 

Benzer Haber ve Analizler

ABD’de yerel yassı mamul fiyatları Noel tatili öncesinde yükseldi, hurdaya yönelik beklentiler piyasayı destekliyor

22 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 51. Hafta, 2025

18 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

ABD’de yerel yassı mamul fiyatları talep ve hurdadaki artışın desteğiyle yükselişini sürdürdü

15 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Çin çelik ihracatına yönelik yeni düzenlemeleri devreye aldı

12 Ara | Çelik Haberler

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 50. Hafta, 2025

11 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

ABD’de yerel yassı mamul fiyatları güçlü talep ve hurdaya yönelik beklentilerle yatay veya yukarı yönlü seyretti

08 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 49. Hafta, 2025

05 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Japonya’nın çelik ihracatı 2025’in Ocak-Ekim döneminde %3,8 düşüş kaydetti

01 Ara | Çelik Haberler

Tayvan’da yassı mamul fiyatları - 48. Hafta, 2025

28 Kas | Yassı Ürünler ve Slab

ABD’de yerel yassı mamul fiyatları Şükran Günü öncesinde yükselişini sürdürdü

27 Kas | Yassı Ürünler ve Slab

Pazaryeri Teklifleri

Sıcak Haddelenmiş Rulo - HRC
Kalınlık:  1,5 - 20 mm
Genişlik:  1.000 - 2.000 mm
Rulo:   R
ACT DEMİR ÇELİK MAKİNA
Teklifi Gör
Sıcak Haddelenmiş Rulo - HRC
Kalınlık:  1,5 - 25 mm
Genişlik:  1.000 - 1.500 mm
Rulo:   R
DAVUTOĞLU METAL MAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.
Teklifi Gör
Soğuk Haddelenmiş Rulo - CRC
Kalınlık:  0,4 - 2,5 mm
Genişlik:  1.000 - 1.500 mm
Rulo:   R
DAVUTOĞLU METAL MAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.
Teklifi Gör




iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis