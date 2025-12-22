ABD’li üreticilerin çelik sevkiyatları 2025’in Ekim ayında %4,2 azaldı

Amerika Demir Çelik Enstitüsü, ABD'li çelik tesislerinden bu yılın Ekim ayında bir önceki ay kaydedilen 7.286.994 mt’a kıyasla %4,2 düşüş ve 2024 yılının aynı ayında kaydedilen 6.393.087 mt’a kıyasla %9,2 artışla 6.978.354 mt sevkiyat yapıldığını açıkladı.

Yıl başından Ekim’e kadar ABD’li çelik tesislerinden yapılan sevkiyatlar 2024’ün aynı döneminde kaydedilen 65.980.623 mt’a kıyasla %5,1 artışla 69.331.656 mt oldu.

2025 yılında yapılan sevkiyatlar, 2024 yılının aynı döneminde kıyasla korozyona dayanıklı sac ve şerit sevkiyatlarında %4 artış ve soğuk sac ve şerit sevkiyatlarında %3 düşüş olduğunu, sıcak sac ve şerit sevkiyatlarının ise değişmediğini gösteriyor.