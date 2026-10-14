Çin'in çelik ihracatı 2026'nın Ocak-Eylül döneminde %2,6 düştü, Eylül'de aylık %3,3 arttı

Çin Gümrük İdaresi tarafından açıklanan son verilere göre bu yılın Ocak-Eylül döneminde Çin'in mamul çelik ihracatı yıllık %2,6 düşüşle 85,64 milyon mt seviyesinde gerçekleşti. Düşüş oranı yılın ilk sekiz ayında kaydedilen düşüşe kıyasla 0,4 puan yavaşladı. Çin'in Ocak 2026'dan bu yana uyguladığı yeni ihracat lisansı politikası mamul ihracatını olumsuz etkiledi.

Yalnızca Eylül ayında Çin'in nihai mamul ihracatı aylık %3,3 ve yıllık %0,3 artışla 10,49 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın ilk dokuz ayında Çin'in mamul çelik ithalatı yıllık %10,5 düşüşle 4,07milyon mt seviyesinde gerçekleşti. Eylül ayında ise ülkenin mamul ithalatı aylık %13,4 artış ve yıllık %10,2 düşüşle 492.000 mt seviyesinde kaydedildi.