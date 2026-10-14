 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Çin'in...

Çin'in çelik ihracatı 2026'nın Ocak-Eylül döneminde %2,6 düştü, Eylül'de aylık %3,3 arttı

Çarşamba, 14 Ekim 2026 14:39:04 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Gümrük İdaresi tarafından açıklanan son verilere göre bu yılın Ocak-Eylül döneminde Çin'in mamul çelik ihracatı yıllık %2,6 düşüşle 85,64 milyon mt seviyesinde gerçekleşti. Düşüş oranı yılın ilk sekiz ayında kaydedilen düşüşe kıyasla 0,4 puan yavaşladı. Çin'in Ocak 2026'dan bu yana uyguladığı yeni ihracat lisansı politikası mamul ihracatını olumsuz etkiledi.

Yalnızca Eylül ayında Çin'in nihai mamul ihracatı aylık %3,3 ve yıllık %0,3 artışla 10,49 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın ilk dokuz ayında Çin'in mamul çelik ithalatı yıllık %10,5 düşüşle 4,07milyon mt seviyesinde gerçekleşti. Eylül ayında ise ülkenin mamul ithalatı aylık %13,4 artış ve yıllık %10,2 düşüşle 492.000 mt seviyesinde kaydedildi.

Etiketler: Çin Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 
EuniceOuyang
Eunice Ouyang
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Şanghay Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra girdiğim demir çelik sektöründe 16 yıllık bir uzmanlığa sahibim. Şu anda çelik sektörüyle ilgili haber ve piyasa istihbarat süreçlerini yönetmenin yanı sıra SteelOrbis bünyesindeki Çin içerik ekibine liderlik etmekteyim.

Benzer Haber ve Analizler

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 14 Ekim 2026

14 Eki | Hurda ve Hammadde

Çin'de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 14 Ekim 2026

14 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

Çinli üretici Jiugang Hongxing: Çelik sektörü Eylül ayından bu yana baskı altında

14 Eki | Çelik Haberler

Çin çelik sektöründe üretici fiyat endeksi 2026'nın Ocak-Eylül döneminde %0,5 düştü

14 Eki | Çelik Haberler

Xiangyu Group'un Delong Nickel'i devralma sürecinde ilerleme kaydedildi

14 Eki | Çelik Haberler

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 13 Ekim 2026

13 Eki | Hurda ve Hammadde

Endonezya çıkışlı yarı mamul ve filmaşin fiyatları gerilese de Çin halen daha rekabetçi

13 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin çıkışlı paslanmaz çelik fiyatları yerel piyasadaki zayıflık nedeniyle gerilerken, Endonezya çıkışlı fiyatlar ...

13 Eki | Yassı Ürünler ve Slab

Çin'de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 13 Ekim 2026

13 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin'de CISA üyesi üreticilerin günlük ham çelik üretimi 2026'nın Eylül sonunda %2,1 düştü, stoklar azaldı

13 Eki | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis