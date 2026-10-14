 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Çin...

Çin çelik sektöründe üretici fiyat endeksi 2026'nın Ocak-Eylül döneminde %0,5 düştü

Çarşamba, 14 Ekim 2026 09:19:02 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre Eylül ayında Çin'in metal izabe ve haddeleme sektörüne ilişkin üretici fiyat endeksi, Ağustos ayında kaydedilen yıllık %0,3 düşüşün ardından yıllık %0,2 düştü. Endeks aylık bazda ise Ağustos ayında kaydedilen %0,9 düşüşün ardından %0,2 artarak kısa vadeli bir toparlanmaya işaret ederken, yıllık bazda zayıf seyir devam etti.

Bu yılın Ocak-Eylül döneminde Çin'in metal izabe ve haddeleme sektörüne ilişkin üretici fiyat endeksi yıllık %0,5 düşerken, düşüş hızı Ocak-Ağustos dönemine kıyasla 0,1 puan yavaşladı.

Eylül ayında Çin'in genel üretici fiyat endeksi yıllık %5 ve aylık %1,2 arttı. Aynı ayda Çinli sanayi üreticilerinin satın alma fiyatları yıllık %6,9 ve Ağustos ayına kıyasla %1,2 yükseldi.

Bu yılın ilk dokuz ayında Çin'in genel üretici fiyat endeksi yıllık %2,3 artarken, sanayi üreticilerinin satın alma fiyatları yıllık %3,6 yükseldi.

Etiketler: Çin Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 
EuniceOuyang
Eunice Ouyang
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Şanghay Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra girdiğim demir çelik sektöründe 16 yıllık bir uzmanlığa sahibim. Şu anda çelik sektörüyle ilgili haber ve piyasa istihbarat süreçlerini yönetmenin yanı sıra SteelOrbis bünyesindeki Çin içerik ekibine liderlik etmekteyim.

Benzer Haber ve Analizler

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 14 Ekim 2026

14 Eki | Hurda ve Hammadde

Çin'in çelik ihracatı 2026'nın Ocak-Eylül döneminde %2,6 düştü, Eylül'de aylık %3,3 arttı

14 Eki | Çelik Haberler

Çin'de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 14 Ekim 2026

14 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

Çinli üretici Jiugang Hongxing: Çelik sektörü Eylül ayından bu yana baskı altında

14 Eki | Çelik Haberler

Xiangyu Group'un Delong Nickel'i devralma sürecinde ilerleme kaydedildi

14 Eki | Çelik Haberler

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 13 Ekim 2026

13 Eki | Hurda ve Hammadde

Endonezya çıkışlı yarı mamul ve filmaşin fiyatları gerilese de Çin halen daha rekabetçi

13 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin çıkışlı paslanmaz çelik fiyatları yerel piyasadaki zayıflık nedeniyle gerilerken, Endonezya çıkışlı fiyatlar ...

13 Eki | Yassı Ürünler ve Slab

Çin'de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 13 Ekim 2026

13 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin'de CISA üyesi üreticilerin günlük ham çelik üretimi 2026'nın Eylül sonunda %2,1 düştü, stoklar azaldı

13 Eki | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis