Çin çelik sektöründe üretici fiyat endeksi 2026'nın Ocak-Eylül döneminde %0,5 düştü

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre Eylül ayında Çin'in metal izabe ve haddeleme sektörüne ilişkin üretici fiyat endeksi, Ağustos ayında kaydedilen yıllık %0,3 düşüşün ardından yıllık %0,2 düştü. Endeks aylık bazda ise Ağustos ayında kaydedilen %0,9 düşüşün ardından %0,2 artarak kısa vadeli bir toparlanmaya işaret ederken, yıllık bazda zayıf seyir devam etti.

Bu yılın Ocak-Eylül döneminde Çin'in metal izabe ve haddeleme sektörüne ilişkin üretici fiyat endeksi yıllık %0,5 düşerken, düşüş hızı Ocak-Ağustos dönemine kıyasla 0,1 puan yavaşladı.

Eylül ayında Çin'in genel üretici fiyat endeksi yıllık %5 ve aylık %1,2 arttı. Aynı ayda Çinli sanayi üreticilerinin satın alma fiyatları yıllık %6,9 ve Ağustos ayına kıyasla %1,2 yükseldi.

Bu yılın ilk dokuz ayında Çin'in genel üretici fiyat endeksi yıllık %2,3 artarken, sanayi üreticilerinin satın alma fiyatları yıllık %3,6 yükseldi.