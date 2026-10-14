 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Xiangyu...

Xiangyu Group'un Delong Nickel'i devralma sürecinde ilerleme kaydedildi

Çarşamba, 14 Ekim 2026 09:17:05 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin'in Fujian eyaleti merkezli yatırım şirketi Xiamen Gangyu Investment Co., Ltd. (Gangyu Investment), tamamına sahip olduğu iştiraki olduğu Xiamen Xiangyu Group Co., Ltd. adına Jiangsu Delong Nickel Industry Co., Ltd. (Delong Nickel) ve diğer 30 şirketle yeniden yapılandırma yatırım anlaşması imzalayarak Delong Nickel'in paslanmaz çelik üretim faaliyetlerini devralmak üzere anlaşmaya vardı. Devralınacak faaliyetler, Delong Nickel'in bazı iştiraklerindeki hisseleri ve varlıkları kapsarken başlıca nikel alaşımları, paslanmaz ham çelik, paslanmaz sıcak rulo sac ve paslanmaz soğuk rulo sac üretimi ve satışını içeriyor.

Söz konusu işlem öncesinde devralınacak faaliyetler, halihazırda iflas kapsamında yeniden yapılandırma sürecinde bulunan Delong Nickel'in tek kontrolü altındaydı. İşlemin tamamlanmasının ardından bu faaliyetlerin kontrolü tamamen Gangyu Investment'a geçecek.

13 Ekim tarihinde Jiangsu Xiangyu Stainless Steel Co., Ltd. şirketinin tabelası, Jiangsu Delong Nickel Industry Co., Ltd. tesisinin girişine resmen asıldı. Önümüzdeki dönemde “Delong” adının paslanmaz çelik sektöründe büyük olasılıkla artık yer almayacağı öngörülüyor. Bu gelişme, Çin'in yerel paslanmaz çelik sektöründe kapasitenin yeniden düzenlenmesi ve rekabet gücü yüksek şirketlerin ayakta kalması sürecinde yaşanan köklü yeniden yapılanmayı yansıtmakla kalmayıp, Xiamen Xiangyu Group'un nikel ve paslanmaz çelik üretim zincirindeki varlığını daha da güçlendirdiğine işaret ediyor.

Jiangsu Delong, faaliyetlerine Jiangsu eyaletinin Yancheng şehrine bağlı Xiangshui ilçesinde başlayarak ferronikelden paslanmaz çeliğe uzanan entegre bir üretim zinciri kurdu ve Çin'in en büyük 500 özel şirketi arasına girmeyi başardı. Ancak şirket, aşırı agresif büyüme stratejisi, yüksek borçluluk ve sektördeki gerileme nedeniyle yeniden yapılandırma sürecine girerek el değiştirdi.

Etiketler: Çin Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 
EuniceOuyang
Eunice Ouyang
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Şanghay Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra girdiğim demir çelik sektöründe 16 yıllık bir uzmanlığa sahibim. Şu anda çelik sektörüyle ilgili haber ve piyasa istihbarat süreçlerini yönetmenin yanı sıra SteelOrbis bünyesindeki Çin içerik ekibine liderlik etmekteyim.

Benzer Haber ve Analizler

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 14 Ekim 2026

14 Eki | Hurda ve Hammadde

Çin'in çelik ihracatı 2026'nın Ocak-Eylül döneminde %2,6 düştü, Eylül'de aylık %3,3 arttı

14 Eki | Çelik Haberler

Çin'de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 14 Ekim 2026

14 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

Çinli üretici Jiugang Hongxing: Çelik sektörü Eylül ayından bu yana baskı altında

14 Eki | Çelik Haberler

Çin çelik sektöründe üretici fiyat endeksi 2026'nın Ocak-Eylül döneminde %0,5 düştü

14 Eki | Çelik Haberler

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 13 Ekim 2026

13 Eki | Hurda ve Hammadde

Endonezya çıkışlı yarı mamul ve filmaşin fiyatları gerilese de Çin halen daha rekabetçi

13 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin çıkışlı paslanmaz çelik fiyatları yerel piyasadaki zayıflık nedeniyle gerilerken, Endonezya çıkışlı fiyatlar ...

13 Eki | Yassı Ürünler ve Slab

Çin'de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 13 Ekim 2026

13 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin'de CISA üyesi üreticilerin günlük ham çelik üretimi 2026'nın Eylül sonunda %2,1 düştü, stoklar azaldı

13 Eki | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis