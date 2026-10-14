Xiangyu Group'un Delong Nickel'i devralma sürecinde ilerleme kaydedildi

Çin'in Fujian eyaleti merkezli yatırım şirketi Xiamen Gangyu Investment Co., Ltd. (Gangyu Investment), tamamına sahip olduğu iştiraki olduğu Xiamen Xiangyu Group Co., Ltd. adına Jiangsu Delong Nickel Industry Co., Ltd. (Delong Nickel) ve diğer 30 şirketle yeniden yapılandırma yatırım anlaşması imzalayarak Delong Nickel'in paslanmaz çelik üretim faaliyetlerini devralmak üzere anlaşmaya vardı. Devralınacak faaliyetler, Delong Nickel'in bazı iştiraklerindeki hisseleri ve varlıkları kapsarken başlıca nikel alaşımları, paslanmaz ham çelik, paslanmaz sıcak rulo sac ve paslanmaz soğuk rulo sac üretimi ve satışını içeriyor.

Söz konusu işlem öncesinde devralınacak faaliyetler, halihazırda iflas kapsamında yeniden yapılandırma sürecinde bulunan Delong Nickel'in tek kontrolü altındaydı. İşlemin tamamlanmasının ardından bu faaliyetlerin kontrolü tamamen Gangyu Investment'a geçecek.

13 Ekim tarihinde Jiangsu Xiangyu Stainless Steel Co., Ltd. şirketinin tabelası, Jiangsu Delong Nickel Industry Co., Ltd. tesisinin girişine resmen asıldı. Önümüzdeki dönemde “Delong” adının paslanmaz çelik sektöründe büyük olasılıkla artık yer almayacağı öngörülüyor. Bu gelişme, Çin'in yerel paslanmaz çelik sektöründe kapasitenin yeniden düzenlenmesi ve rekabet gücü yüksek şirketlerin ayakta kalması sürecinde yaşanan köklü yeniden yapılanmayı yansıtmakla kalmayıp, Xiamen Xiangyu Group'un nikel ve paslanmaz çelik üretim zincirindeki varlığını daha da güçlendirdiğine işaret ediyor.

Jiangsu Delong, faaliyetlerine Jiangsu eyaletinin Yancheng şehrine bağlı Xiangshui ilçesinde başlayarak ferronikelden paslanmaz çeliğe uzanan entegre bir üretim zinciri kurdu ve Çin'in en büyük 500 özel şirketi arasına girmeyi başardı. Ancak şirket, aşırı agresif büyüme stratejisi, yüksek borçluluk ve sektördeki gerileme nedeniyle yeniden yapılandırma sürecine girerek el değiştirdi.