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Çinli üretici Jiugang Hongxing: Çelik sektörü Eylül ayından bu yana baskı altında

Çarşamba, 14 Ekim 2026 09:40:23 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin'in Gansu eyaleti merkezli çelik üreticisi Jiu Steel Group Hongxing Iron & Steel Co., Ltd. (Jiugang Hongxing), 13 Ekim tarihinde düzenlenen 2026 yılı ilk yarı mali sonuçlarının değerlendirildiği toplantıda, Çin çelik sektörünün halihazırda daralan talep ve artan maliyetler gibi baskılarla karşı karşıya olduğunu ve bu nedenle çelik fiyatlarının düşük seviyelerde seyrettiğini belirtti. Buna göre Eylül ayından bu yana çelik sektörünün genelinde kârlılık baskı altında kaldı.

Ciddi zorluklarla karşı karşıya olan Jiugang Hongxing, üretim ve faaliyetlerinde devam eden iyileşmeyi korumayı ve kaynak stratejisi ile ürün dönüşümü ve modernizasyonu stratejisini esas almayı sürdüreceğini belirtti. Şirket ayrıca maliyetleri düşürme, verimliliği artırma, yapısal optimizasyon ve piyasa odaklı değer yaratma alanlarındaki potansiyelini değerlendirmeye devam ederek faaliyetlerinin kalitesini ve verimliliğini artırmak için tüm çabasını göstereceğini açıkladı.

Etiketler: Çin Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 
EuniceOuyang
Eunice Ouyang
Editör
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Şanghay Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra girdiğim demir çelik sektöründe 16 yıllık bir uzmanlığa sahibim. Şu anda çelik sektörüyle ilgili haber ve piyasa istihbarat süreçlerini yönetmenin yanı sıra SteelOrbis bünyesindeki Çin içerik ekibine liderlik etmekteyim.

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