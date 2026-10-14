Çinli üretici Jiugang Hongxing: Çelik sektörü Eylül ayından bu yana baskı altında

Çin'in Gansu eyaleti merkezli çelik üreticisi Jiu Steel Group Hongxing Iron & Steel Co., Ltd. (Jiugang Hongxing), 13 Ekim tarihinde düzenlenen 2026 yılı ilk yarı mali sonuçlarının değerlendirildiği toplantıda, Çin çelik sektörünün halihazırda daralan talep ve artan maliyetler gibi baskılarla karşı karşıya olduğunu ve bu nedenle çelik fiyatlarının düşük seviyelerde seyrettiğini belirtti. Buna göre Eylül ayından bu yana çelik sektörünün genelinde kârlılık baskı altında kaldı.

Ciddi zorluklarla karşı karşıya olan Jiugang Hongxing, üretim ve faaliyetlerinde devam eden iyileşmeyi korumayı ve kaynak stratejisi ile ürün dönüşümü ve modernizasyonu stratejisini esas almayı sürdüreceğini belirtti. Şirket ayrıca maliyetleri düşürme, verimliliği artırma, yapısal optimizasyon ve piyasa odaklı değer yaratma alanlarındaki potansiyelini değerlendirmeye devam ederek faaliyetlerinin kalitesini ve verimliliğini artırmak için tüm çabasını göstereceğini açıkladı.