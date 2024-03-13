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Çin’in binek araç satışları Şubat ayında aylık %37 düştü

Çarşamba, 13 Mart 2024 10:46:13 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Otomobil İmalatçıları Birliği (CAAM) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede binek araç üretimi ve satışları bu yılın Ocak-Şubat döneminde sırasıyla yıllık %7,9 ve %10,6 artışla 3,36 milyon ve 3,45 milyon adet seviyelerinde kaydedildi.

Yalnızca Şubat ayında aylık %38,9 ve yıllık %25,8 düşüşle 1,27 milyon adet binek araç üretilirken aylık %37 ve %19,4 düşüşle 1,33 milyon adet binek araç satıldı. Aynı ayda ticari araçların üretimi aylık %28,9 ve %26,6 düşüşle 233.000 adet seviyesinde kaydedilirken ticari araç satışları aylık %22,6 ve yıllık %22,5 düşüşle 251.000 adet oldu.

Yılın ilk iki ayında %9 artışla 560.000 adet ticari araç üretilirken %14,1 artışla 575.000 adet araç satıldı.

Çin’in binek araç ihracatı Şubat ayında aylık %14,9 düşüş ve yıllık %14,7 artışla 377.000 adet seviyesinde kaydedilirken Ocak-Şubat dönemine ait binek araç ihracatı %30,5 artışla 822.000 adet seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Otomotiv 

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