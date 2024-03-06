Çin’in 12 bölgesinde inşaat faaliyetlerinin yavaşlatılması ya da durdurulması talep edildi

Çarşamba, 06 Mart 2024 11:40:16 (GMT+3) | Şanghay

Çin hükümeti, yüksek borç riski bulunan 12 şehirde ve bölgede aralarında ulaşım projeleri, kamu inşaatları, sanayi sitesi projeleri, çeşitli türden inşaatlar ve harabe bölgelerin kalkındırılması da dahil olmak üzere altyapı projelerinin inşaatının yavaşlatılmasını ya da durdurulmasını talep etti.

Bu şehir ve bölgelerde 2024 yılında okul, hastane, su hattı, elektrik ve ısıtma gibi hayati önem taşıyan projeler dışında yeni projeye başlanmayacak. En az %50’si tamamlanmamış projeler ve %50’si tamamlanmış ancak büyük sorunlar yaşayan projeler durdurulacak ya da yavaşlatılacak.

Bahsi geçen şehir ve bölgeler, Tianjin, İç Moğolistan, Liaoning, Jilin, Heilongjiang, Guangxi, Chongqing, Guizhou, Yunnan, Gansu, Qinghai ve Ningxia’dan oluşuyor. Çoğunluğu yerel borçların genel olarak yüksek olduğu Kuzeydoğu Çin ve Batı Çin’de yer almakta. Bu şehir ve bölgeler özel izin almadıkları sürece otoyol, metro ve hafif raylı sistem projeleri de durdurulacak.

Öte yandan birinci kademe şehirlerden biri olan Şanghay’da da alışveriş merkezi, ofis binası, sanayi ve araştırma-geliştirme projeleri için bir süre izin verilmeyecek.