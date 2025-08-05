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Çin’deki 100 şehirde ortalama yeni konut fiyatları 2025 yılı Temmuz ayında %2,64 arttı

Salı, 05 Ağustos 2025 10:04:14 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin’in en büyük bağımsız gayrimenkul araştırma şirketi CIA tarafından yapılan açıklamaya göre ülkedeki 100 büyük şehirde ortalama yeni konut fiyatları bu yılın Temmuz ayında aylık %0,18 ve yıllık %2,64 artışla 16.877 RMB/m2 (2.360,5$/m2) seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan söz konusu ayda 100 büyük şehirde ortalama ikinci el konut fiyatları aylık %0,77 ve yıllık %7,32 düşüşle 13.585 RMB/m2 (1.903$/m2) seviyesinde yer aldı. Bir önceki ayla kıyaslandığında aylık bazdaki düşüş 0,02 puan daha fazla hızlı olurken, yıllık bazdaki düşüş 0,06 puan daha hızlı gerçekleşti.


Etiketler: Çin Güneydoğu Asya 

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