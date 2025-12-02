 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Çin’deki...

Çin’deki 100 şehirde ortalama yeni konut fiyatları 2025 yılı Kasım’da aylık %2,68 arttı

Salı, 02 Aralık 2025 09:47:37 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin’in en büyük bağımsız gayrimenkul araştırma şirketi CIA tarafından yapılan açıklamaya göre ülkedeki 100 büyük şehirde ortalama yeni konut fiyatları bu yılın Kasım ayında aylık %0,37 ve yıllık %2,68 artışla 17.036 RMB/m2 (2.408$/m2) seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan söz konusu ayda 100 büyük şehirde ortalama ikinci el konut fiyatları aylık %0,94 ve yıllık %7,95 düşüşle 13.143 RMB/m2 (1.857$/m2) seviyesinde yer aldı. Bir önceki ayla kıyaslandığında aylık bazdaki düşüş 0,1 puan daha yavaş, yıllık bazdaki düşüş ise 0,35 puan daha hızlı gerçekleşti. 


Etiketler: Çin Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 2 Aralık 2025

02 Ara | Hurda ve Hammadde

Asya çıkışlı kütük teklifleri yükselişini sürdürüyor, geçen haftaki bağlantıların ardından durgunluk var

02 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin çıkışlı sıcak rulo sac fiyatları tedarikçiye göre farklı seyirler izledi

02 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Shagang Group Aralık ayı için yerel sıcak rulo sac fiyatlarını 21$/mt düşürdü

02 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Çin’de ağır kamyon satışları 2025 yılı Ocak-Kasım döneminde %26 arttı

02 Ara | Çelik Haberler

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 1 Aralık 2025

01 Ara | Hurda ve Hammadde

Çin’de yerel ticari profil fiyatları çoğunlukla yatay, mevsimsel yavaşlama ticareti olumsuz etkiliyor

01 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

Çin’de yerel uzun mamul fiyatları arka arkaya üçüncü hafta yükseldi, artışlar devam edebilir

01 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük

Hoa Phat zayıf talep ve ithalat baskısı nedeniyle yerel sıcak rulo sac fiyatlarını yeniden düşürdü

01 Ara | Yassı Ürünler ve Slab

Shagang Group 2025 yılı Aralık başı için yerel inşaat demiri fiyatını yatay bıraktı

01 Ara | Uzun Ürünler ve Kütük





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis