Çin’deki 100 şehirde ortalama yeni konut fiyatları 2025 yılı Kasım’da aylık %2,68 arttı

Çin’in en büyük bağımsız gayrimenkul araştırma şirketi CIA tarafından yapılan açıklamaya göre ülkedeki 100 büyük şehirde ortalama yeni konut fiyatları bu yılın Kasım ayında aylık %0,37 ve yıllık %2,68 artışla 17.036 RMB/m2 (2.408$/m2) seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan söz konusu ayda 100 büyük şehirde ortalama ikinci el konut fiyatları aylık %0,94 ve yıllık %7,95 düşüşle 13.143 RMB/m2 (1.857$/m2) seviyesinde yer aldı. Bir önceki ayla kıyaslandığında aylık bazdaki düşüş 0,1 puan daha yavaş, yıllık bazdaki düşüş ise 0,35 puan daha hızlı gerçekleşti.