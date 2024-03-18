Çin’de yerel çelik birlikleri fiyatlardaki düşüşü durdurmak için üretimin azaltılmasını istiyor

Pazartesi, 18 Mart 2024 16:45:46 (GMT+3) | İstanbul

Çin’in farklı eyaletlerindeki çelik birlikleri, geçtiğimiz haftalarda talebin beklenenden daha zayıf olması, neredeyse sıfıra yakın kâr marjları ve yüksek stok seviyeleri nedeniyle yaşanan fiyat düşüşlerini durdurmak için çelik üretiminin kısıtlanması çağrısında bulundu.

Yunnan Demir Çelik Birliği, 7 Mart tarihinde açıkladığı çelik üretimini düşürmeye yönelik planda üretimin 500.000 mt (aylık ortalama üretimin %40’ından fazlası) azaltılmasını istemişti. Bu açıklamayı takiben Guangdong ve Shandong eyaletlerinin çelik birlikleri de üretim kısıtlama planlarını duyurdu.

Guangdong eyaletinde Baowu Zhongnan, Zhuhai Yue Steel ve Jingye üretimi %40 düşürecek ve her üretici en az bir yüksek fırınını bakıma alacak. Üretimin Yangchun New Steel’de %50, Guangdong Guixin’de %45 ve Jin Shenlang’ta %20 düşürülmesi planlanıyor.

Kâr marjları sertçe düşen 200’den fazla çelik üreticisi kapasite kullanım oranlarını bir süredir düşürürken Mart ortası itibarıyla yukarıda bahsedilen üç eyaletin kapasite kullanım oranları ortalama %75,6 seviyesinde yer alıyor. İyi piyasa koşullarında üreticilerin kapasite kullanım oranları %90’ın üzerini görebiliyor.

Üretim kısıtlamalarının yeni yıl tatili sonrasında görülen düzenli aşağı yönlü hareketi durdurması bekleniyor. Stokların yüksek seviyelerde yer alması çelik talebinde toparlanma olmadığını gösterirken arzın da fazla olması piyasanın Şubat ortasından beri zayıflamasına neden oldu. 10 Mart tarihinde Çin’in 21 büyük şehrinde beş başlıca nihai mamulün toplam yerel stokları 29 Şubat tarihine kıyasla %4 ya da 550.000 mt artışla 14,22 milyon mt seviyesinde kaydedilmişti. Stoklar, Şubat ayının başına kıyasla %33 veya 4,66 milyon mt artış kaydetti.

Çinli bir tüccar, “Fiyatların kontrol dışı bir şekilde düşmesi sektöre zarar verdiği için çelik birliklerinin üretim kapasitelerinin düşürülmesini istemesiyle beklentiler iyileşti. Vadeli çelik fiyatları 20 RMB/mt artış gösterirken inşaat demiri sevkiyatlarında görülen %40 artış gibi diğer ürünlerin sevkiyatlarının artması da fiyatları destekleyebilir,” ifadelerini kullandı. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda vadeli inşaat demiri ve sıcak rulo sac fiyatları geçtiğimiz Cuma gününe kıyasla sırasıyla %0,26 ve %0,7 artış gösterdi.

Üretim tonajını düşürmeye başlayan üreticilerden biri, “Fiyatların en azından bu ay için çok fazla yükseleceğini sanmıyorum. Mart ayında düşük seviyelerde kalacaktır ama üreticiler daha fazla düşüşü kaldıramaz,” şeklinde konuştu.