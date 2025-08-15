 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Çin’de...

Çin’de sabit varlık yatırımları 2025 yılının Ocak-Temmuz döneminde %1,6 yükseldi

Cuma, 15 Ağustos 2025 09:49:02 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun yayımladığı verilere göre bu yılın Ocak-Temmuz döneminde ülkede sabit varlık yatırımları (kırsal haneler hariç) yıllık %1,6 artışla 28,83 trilyon RMB (4 trilyon $) seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde, ülkede altyapıya yapılan toplam sabit varlık yatırımları yıllık %3,2 artış kaydetti. Aynı dönemde, madencilik ve imalat sektörlerine yapılan yatırımlar ise sırasıyla yıllık %3 ve %6,2 artış gösterdi.

Yalnızca Temmuz ayında ise ülkenin sabit varlık yatırımlarının aylık %0,63 azaldığı görüldü.


Etiketler: Çin Güneydoğu Asya Yatırım 

Benzer Haber ve Analizler

Çin’in demir yollarındaki sabit varlık yatırımları 2025 yılının Ocak-Temmuz döneminde %5,6 arttı

15 Ağu | Çelik Haberler

Tayland Çin destekli 402 milyon $’lık yüksek mukavemetli çelik tel projesini onayladı

12 Ağu | Çelik Haberler

Tibet’teki dev hidroelektrik santrali projesi 2-2,5 milyon mt çelik talebi yaratacak

21 Tem | Çelik Haberler

Jiangsu Dejing Piping System Technology'nin 13 paslanmaz çelik boru üretim hattı Haziran ayı sonunda faaliyete geçecek

13 Haz | Çelik Haberler

Çinli Panhua Group Filipinler’deki çelik tesisinin ilk fazını 2025’in ilk çeyreğinde devreye alacak

26 Ağu | Çelik Haberler

NDRC Ocak-Nisan döneminde 56 sabit varlık yatırımı projesini onayladı

18 May | Çelik Haberler

Çin’de sabit varlık yatırımları Ocak-Nisan döneminde %4,7 arttı

17 May | Çelik Haberler

Çin’in demir yollarındaki sabit varlık yatırımları Ocak-Nisan döneminde 167,4 milyar RMB oldu

10 May | Çelik Haberler

Çin’in ulaştırma sektöründeki sabit varlık yatırımları Ocak-Mart döneminde %13,3 arttı

28 Nis | Çelik Haberler

NDRC ilk çeyrekte 42 sabit varlık yatırımı projesini onayladı

20 Nis | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis