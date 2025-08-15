Çin’de sabit varlık yatırımları 2025 yılının Ocak-Temmuz döneminde %1,6 yükseldi

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun yayımladığı verilere göre bu yılın Ocak-Temmuz döneminde ülkede sabit varlık yatırımları (kırsal haneler hariç) yıllık %1,6 artışla 28,83 trilyon RMB (4 trilyon $) seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde, ülkede altyapıya yapılan toplam sabit varlık yatırımları yıllık %3,2 artış kaydetti. Aynı dönemde, madencilik ve imalat sektörlerine yapılan yatırımlar ise sırasıyla yıllık %3 ve %6,2 artış gösterdi.

Yalnızca Temmuz ayında ise ülkenin sabit varlık yatırımlarının aylık %0,63 azaldığı görüldü.