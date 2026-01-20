 |  Giriş 
Çin’de sabit varlık yatırımları 2025 yılında %3,8 düştü

Salı, 20 Ocak 2026 10:01:55 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosunun yayımladığı verilere göre 2025 yılında  ülkede sabit varlık yatırımları (kırsal haneler hariç) yıllık %3,8 düşüşle 48,5 trilyon RMB (6,8 trilyon $) seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde, ülkede altyapıya yapılan toplam sabit varlık yatırımları yıllık %2,2 düşüş kaydetti. Aynı dönemde, madencilik ve imalat sektörlerine yapılan yatırımlar ise sırasıyla yıllık %2,5 ve %0,6 artış gösterdi.

Yalnızca Aralık ayında ise ülkenin sabit varlık yatırımlarının aylık %1,13 azaldığı görüldü.


Etiketler: Çin Güneydoğu Asya 

