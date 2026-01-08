 |  Giriş 
Çin’de koklaşabilir taş kömürü alım maliyeti 2025 yılı Ocak-Kasım döneminde %28,8 geriledi

Perşembe, 08 Ocak 2026 10:13:22 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Demir Çelik Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre bu yılın Ocak-Kasım döneminde ülkede koklaşabilir taş kömürü, metalürjik kok, yerel demir cevheri, ithal demir cevheri ve hurda için ortalama alım maliyetleri sırasıyla yıllık %28,7, %25,6, %7, %8 ve %10,4 düşüş kaydetti.

Sadece Kasım ayında ise koklaşabilir taş kömürü, metalürjik kok, yerel demir cevheri ve ithal demir cevheri için ortalama alım maliyetleri önceki aya kıyasla sırasıyla %5,3, %6,1, %0,7 ve %0,3 artarken, hurda alım maliyetleri aylık bazda %1,4 geriledi.


Etiketler: Koklaşabilir Taş Kömürü Hammaddeler Çin Güneydoğu Asya 

