Çin’de koklaşabilir taş kömürü alım maliyeti 2025 yılı Ocak-Kasım döneminde %28,8 geriledi

Çin Demir Çelik Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre bu yılın Ocak-Kasım döneminde ülkede koklaşabilir taş kömürü, metalürjik kok, yerel demir cevheri, ithal demir cevheri ve hurda için ortalama alım maliyetleri sırasıyla yıllık %28,7, %25,6, %7, %8 ve %10,4 düşüş kaydetti.

Sadece Kasım ayında ise koklaşabilir taş kömürü, metalürjik kok, yerel demir cevheri ve ithal demir cevheri için ortalama alım maliyetleri önceki aya kıyasla sırasıyla %5,3, %6,1, %0,7 ve %0,3 artarken, hurda alım maliyetleri aylık bazda %1,4 geriledi.