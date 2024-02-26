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Çin’de ekskavatör satışlarının Şubat ayında %36 düşmesi bekleniyor

Pazartesi, 26 Şubat 2024 11:19:01 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin’de ekskavatör satışlarının bu yılın Şubat ayında yıllık %36 düşüşle 13.700 adet seviyesinde yer alması bekleniyor.

Söz konusu ayda, iç piyasaya yıllık %53 düşüşle 5.400 adet ve dış piyasalara ise yıllık %17 düşüşle 8.300 adet satış gerçekleştirileceği tahmin ediliyor. 

Yılın Ocak-Şubat döneminde Çin’de ekskavatör satışlarının yıllık %18 düşüşle 26.000 adet olması bekleniyor. İç piyasaya yıllık %27,5 düşüşle 10.821 adet, dış piyasalara ise yıllık %10 düşüşle 15.255 adet ekskavatör satılacağı düşünülüyor.


Etiketler: Çin Uzak Doğu İnşaat 

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