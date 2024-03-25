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Çin’de ekskavatör satışlarının Mart ayında %2,26 düşmesi bekleniyor

Pazartesi, 25 Mart 2024 11:40:13 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin’de ekskavatör satışlarının bu yılın Mart ayında yıllık %2,26 düşüşle 25.000 adet seviyesinde yer alması bekleniyor.

Söz konusu ayda, iç piyasaya yıllık %6,48 artışla 14.800 adet ve dış piyasalara ise yıllık %12,66 düşüşle 10.200 adet satış gerçekleştirileceği tahmin ediliyor.

Yılın Ocak-Mart döneminde Çin’de ekskavatör satışlarının yıllık %13 düşüşle 49.980 adet olması bekleniyor. İç piyasaya yıllık %9,61 düşüşle 26.058 adet, dış piyasalara ise yıllık %16,47 düşüşle 23.926 adet ekskavatör satılacağı düşünülüyor.


Etiketler: Çin Uzak Doğu İnşaat 

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