Çin’de çelik sektörü üretici fiyat endeksi 2026 yılı Mart ayında %2,5 geriledi

Cuma, 10 Nisan 2026 09:45:00 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Ulusal İstatistik Bürosu’nun yayımladığı verilere göre metal izabe ve haddeleme sektörüne yönelik üretici fiyat endeksi bu yıl Mart ayında aylık %0,3 ve yıllık %2,5 düşüş gösterdi. Ocak-Mart döneminde ise önceki yıla kıyasla %3,2 geriledi.

Söz konusu ayda, genel üretici fiyat endeksi yıllık %0,5, aylık bazda %1 yükseldi. Sanayi üreticilerinin alım fiyatları yıllık bazda %0,8, aylık %1,2 artış kaydetti. 

Yılın ilk üç ayında ise Çin’in genel üretici fiyat endeksi yıllık %0,6, sanayi üreticilerinin alım fiyatları yıllık bazda %0,5 düştü.


