Çin’de çelik fiyatları Haziran’da geriledi, Temmuz’da aşırı rekabetin sınırlandırılacağı beklentisiyle toparlandı

Çin Demir Çelik Birliğinin (CISA) yaptığı açıklamaya göre Çin’de nihai mamul fiyatları, Haziran ayında ticaretin geleneksel olarak yavaşlaması sebebiyle geriledi.

Bu yıl 30 Haziran itibarıyla Çin Çelik Fiyatları Endeksi (CSPI), bir önceki aya göre 1,29 puan ya da %1,42 düşüşle 89,51 puana indi. Endeks, geçen yılın aynı dönemine kıyasla ise 13,45 puan veya %13,06 düşüş kaydetti.

Yılın ilk 6 ayında Çin’in ham çelik üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre %3 düşüşle 514,83 milyon mt seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde Çin’in görünür ham çelik tüketimi ise %5,5 azalışla 451,67 milyon mt oldu. Böylece üretimdeki düşüş, tüketimdeki daralmaya göre daha sınırlı kaldı.

Temmuz ayında Çin hükümeti, çelik sektöründeki aşırı rekabetin sınırlandırılması çağrısında bulundu. Bu gelişme piyasa görünümünü güçlendirdi ve çelik fiyatları üzerinde olumlu bir etki yarattı. Böylece Temmuz’da nihai mamul fiyatlarında toparlanma görüldü. Ancak önümüzdeki günlerde Çin’i etkilemesi beklenen tayfunlar nedeniyle çelik talebinin zayıflaması ve fiyatlara olan desteğin azalması bekleniyor. CISA, üreticilere üretimi kontrol altına alma ve çelik fiyatlarını istikrara kavuşturma çağrısında bulundu.