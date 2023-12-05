Çin Maden Ekonomi Enstitüsü: Demir cevheri fiyatları arzın yeterli olmasına rağmen güçlendi

Salı, 05 Aralık 2023 16:15:24 (GMT+3) | Şanghay

Çin Maden Ekonomi Enstitüsü, demir cevheri fiyatlarının 2023 yılının ikinci yarısında arzda bir sıkıntı olmasa da talebin güçlü seyretmesi, limanlardaki stokların düşük seviyelerde yer alması, üretim maliyetlerinin yükselmesi ve vadeli fiyatların artması sebebiyle yukarı yönlü hareket ettiğini ifade etti.

2022 yılının sonunda ortalama %47,22 tenörlü küresel demir cevheri rezervi 180 milyar mt seviyesinde kaydedilmişti. Çin Maden Ekonomi Enstitüsünün yayımlanan bir raporunda, “Küresel demir cevheri üretimi 2,3 milyar mt olurken ham çelik üretimi 1,8 milyar mt oldu. Demir cevheri talebi 2,17 milyar mt’u geçmediği için demir cevheri piyasasında arz sıkıntısı olmadığını söyleyebiliriz,” ifadelerine yer verildi. Çin demir cevheri ihtiyacının %83’ünü dış piyasalardan karşılarken dış piyasalara olan bu bağlılık mücbir sebeplerden ve Avustralya ya da Brezilya gibi tedarikçi ülkelerde yaşanan krizlerden kolayca etkilenebilir bir seviyede.

Çin bu yılın Ocak-Ekim döneminde 975,8 milyon mt demir cevheri ithal ederken yerel demir cevheri üretiminin 825,8 milyon mt seviyesinde kaydedilmesi 744,7 milyon mt pik demir üretimi yapabilecek kadar hammaddeye sahip olduğunu gösteriyor.

Küresel piyasada artan üretim maliyetleri ithal demir cevheri fiyatlarını da yukarı çekti. 2016’da 28,9$/mt seviyesinde kaydedilen maliyetler 2022 yılında 38,7$/mt seviyesine çıktı.

Öte yandan vadeli demir cevheri fiyatlarındaki spekülasyonlar da demir cevheri fiyatlarını etkiledi.

Demir cevheri fiyatlarının çelik fiyatlarındaki artış ya da düşüşlerden daha hızlı hareket etmesi çelik üreticilerinin kâr marjına zarar verdi.