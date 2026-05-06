Çin çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi 2026’nın Nisan ayında %49,2’ye geriledi

Çarşamba, 06 Mayıs 2026 13:59:10 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Çelik Lojistiği Komitesi tarafından yapılan açıklamaya göre bu yıl Nisan ayında Çin çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi, Mart ayına kıyasla 1,4 puan düşerek %49,2 seviyesinde gerçekleşti.

Ayrıca Nisan ayında yeni sipariş endeksi Mart ayına göre 2,0 puan düşüşle %49,2 seviyesinde yer aldı. Nisan ayında yeni ihracat siparişleri endeksi ise Mart ayına kıyasla 6,9 puan artarak %46,5 seviyesine yükseldi. İhracat siparişlerindeki düşüş trendinin belirgin şekilde yavaşladığı görülse de endeksin hâlâ daralma bölgesi olan %50 seviyesinin altında kalması, dış piyasalardaki talebin gerçek anlamda toparlanmadığını gösterdi.

Çin çelik sektörünün üretim endeksi Nisan ayında Mart ayına göre 4,6 puan düşüşle %48,7 seviyesinde gerçekleşti.

Nihai çelik stok endeksi Nisan ayında Mart ayına göre 1,4 puan düşerek %42,3 olurken, hammadde stok endeksi ise Mart ayına kıyasla 9,6 puan gerileyerek %50,0 seviyesine indi.

Mayıs ayında çelik sektörünün istikrarlı seyrini sürdürmesinin beklendiği belirtilirken, çelik üreticilerinin üretim seviyelerinin sınırlı aralıkta dalgalanabileceği, hammadde ve nihai çelik fiyatlarının ise hafif artış gösterebileceği ifade edildi.


Etiketler: Çin Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 

