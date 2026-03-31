Çin çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi 2026 yılının Mart ayında %50,6’ya yükseldi

Çin Çelik Lojistiği Komitesi tarafından yapılan açıklamaya göre bu yıl Mart ayında Çin çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi, Şubat ayına kıyasla 3,9 puan artışla %50,6 seviyesine yükseldi. Ayrıca yeni sipariş endeksi Şubat ayına göre 10,9 puan yükselerek %51,2 oldu.

Yeni ihracat siparişleri endeksi önceki aya göre 10,1 puan yavaşlayarak %39,6 seviyesine geldi. Bunun başlıca sebebi ihracat lisansı uygulaması olurken, diğer sebepler ise, jeopolitik gelişmeler, artan uluslararası ticari gerilimler ve bazı bölgelerde gevşeyen talebin Çin çelik sektörünün ihracat siparişlerini doğrudan etkilemesi olarak sıralandı.

Mart ayında Çin çelik sektörü üretim endeksi aylık 6,5 puan yükselişle %53,3 seviyesinde kaydedildi. Nihai mamul stok endeksi 1,6 puan düşüşle %43,7 oldu. Hammadde satın alma endeksi aylık 18,5 puan yükselerek %60,3 seviyesinde yer alırken, hammadde fiyat endeksi ise aylık 23,3 puan yükselerek %68,5 seviyesinde yer aldı.

Nisan ayında, talepte beklenen iyileşmenin etkisiyle Çin çelik sektörünün istikrarlı ve olumlu bir seyir izleyeceği tahmin ediliyor. Çelik üreticilerinin üretimlerinin istikrarlı şekilde artmayı sürdürmesi, hammadde ve nihai çelik fiyatlarının ise bir miktar daha yükselmesi öngörülüyor.