Çin çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi 2026 yılının Mart ayında %50,6’ya yükseldi

Salı, 31 Mart 2026 09:40:28 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Çelik Lojistiği Komitesi tarafından yapılan açıklamaya göre bu yıl Mart ayında Çin çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi, Şubat ayına kıyasla 3,9 puan artışla %50,6 seviyesine yükseldi. Ayrıca yeni sipariş endeksi Şubat ayına göre 10,9 puan yükselerek %51,2 oldu.

Yeni ihracat siparişleri endeksi önceki aya göre 10,1 puan yavaşlayarak %39,6 seviyesine geldi. Bunun başlıca sebebi ihracat lisansı uygulaması olurken, diğer sebepler ise, jeopolitik gelişmeler, artan uluslararası ticari gerilimler ve bazı bölgelerde gevşeyen talebin Çin çelik sektörünün ihracat siparişlerini doğrudan etkilemesi olarak sıralandı.

Mart ayında Çin çelik sektörü üretim endeksi aylık 6,5 puan yükselişle %53,3 seviyesinde kaydedildi. Nihai mamul stok endeksi 1,6 puan düşüşle %43,7 oldu. Hammadde satın alma endeksi aylık 18,5 puan yükselerek %60,3 seviyesinde yer alırken, hammadde fiyat endeksi ise aylık 23,3 puan yükselerek %68,5 seviyesinde yer aldı. 

Nisan ayında, talepte beklenen iyileşmenin etkisiyle Çin çelik sektörünün istikrarlı ve olumlu bir seyir izleyeceği tahmin ediliyor. Çelik üreticilerinin üretimlerinin istikrarlı şekilde artmayı sürdürmesi, hammadde ve nihai çelik fiyatlarının ise bir miktar daha yükselmesi öngörülüyor.


Benzer Haber ve Analizler

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 31 Mart 2026

31 Mar | Hurda ve Hammadde

Anshan Iron & Steel 2025 yılında 4,06 milyar RMB net zarar açıkladı

31 Mar | Çelik Haberler

Bayi Steel 2025 yılında 1,87 milyar RMB net zarar açıkladı

31 Mar | Çelik Haberler

Çin’de yerel uzun mamul fiyatlarının düşmesi talebi biraz destekledi

30 Mar | Uzun Ürünler ve Kütük

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 27 Mart, 2026

27 Mar | Hurda ve Hammadde

Çin’de yerel kok fiyatları koklaşabilir taş kömüründeki keskin artışın ardından yükseldi

27 Mar | Hurda ve Hammadde

Küresel kütük piyasasına bakış: Hurdadaki artış ve Orta Doğu’daki savaşın etkisiyle fiyatlar yükselişte

27 Mar | Uzun Ürünler ve Kütük

CISA: Çelik üreticileri Nisan ayı üretim planlarını gözden geçirmeli

27 Mar | Çelik Haberler

Çin’de demir cevheri fiyatları toparlandı, petrol fiyatlarındaki artış 110$/mt CFR seviyesinin altına izin vermeyebilir

26 Mar | Hurda ve Hammadde

Asya çıkışlı kütük fiyatları Güneydoğu Asya ve Körfez ülkelerine yönelik bağlantılarda yatay seyre geçti

26 Mar | Uzun Ürünler ve Kütük





