 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Çin...

Çin çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi 2026 yılı Haziran ayında %47,9 seviyesine geriledi

Pazartesi, 01 Haziran 2026 11:01:04 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Çelik Lojistiği Komitesi tarafından yapılan açıklamaya göre bu yıl Mayıs ayında Çin çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi, Nisan ayına kıyasla 1,3 puan düşerek %47,9 seviyesinde gerçekleşti.

Mayıs ayında yeni sipariş endeksi Nisan ayına göre 2,4 puan gerileyerek %46,8 seviyesinde yer aldı.

Aynı dönemde yeni ihracat siparişleri endeksi ise Nisan ayına kıyasla 2,1 puan artışla %48,6 seviyesine yükseldi. Söz konusu ayda bazı gelişmekte olan pazarlardan gelen çelik talebinde iyileşme görüldü.

Mayıs ayında Çin çelik sektörünün üretim endeksi aylık bazda değişmeyerek %48,7 seviyesinde kaldı.

Nihai mamul çelik stok endeksi Mayıs ayında önceki aya göre 0,7 puan artışla %43 seviyesine yükseldi. Buna karşılık hammadde stok endeksi Nisan ayına kıyasla 4 puan düşerek %46 oldu. Bu durum, hammadde tüketiminin stok yenileme hızından daha yüksek olduğuna işaret etti.

Öte yandan hammadde satın alma hacmi endeksi, Nisan’a göre 1,6 puan artışla Mayıs ayında %48 seviyesinde gerçekleşti. Ancak endeks %50 olan eşik seviyesinin altında kalmaya devam etti.

Haziran ayına ilişkin değerlendirmede, Çin’in güneyindeki yağışlı sezon ve kuzeyindeki yüksek sıcaklıklar nedeniyle geleneksel cansız sezonun etkisiyle çelik talebinin yavaşlamasının beklendiği belirtildi. Hava koşullarının inşaat faaliyetlerini olumsuz etkilemesi nedeniyle çelik talebinin baskı altında kalacağı ifade edildi. Aynı zamanda hammadde fiyatlarının mevcut yüksek seviyelerde dar bantta dalgalanmasının beklendiği, bunun da çelik üreticilerinin üretim iştahını zayıflatabileceği kaydedildi.


Etiketler: Çin Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 1 Haziran 2026

01 Haz | Hurda ve Hammadde

Çin çıkışlı levha fiyatları piyasa göstergelerinin nispeten zayıflamasına rağmen değişmedi

01 Haz | Yassı Ürünler ve Slab

Hoa Phat ithal fiyatlardaki düşüşe paralel olarak yerel sıcak rulo sac fiyatlarını 13$/mt indirdi

01 Haz | Yassı Ürünler ve Slab

Panhua Group Filipinler’deki 1 milyar $ değerindeki çelik tesisinde Haziran ayında üretime başlayacak

26 May | Çelik Haberler

Çin’de ortalama inşaat demiri fiyatı 2026’nın 11-17 Mayıs döneminde %0,4 arttı

26 May | Çelik Haberler

Çin’de CISA üyesi üreticilerin günlük ham çelik üretimi 2026 yılı Mayıs ortasında %0,7 düştü, stoklar arttı

26 May | Çelik Haberler

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 25 Mayıs 2026

25 May | Hurda ve Hammadde

NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları 2026 yılı Mayıs ortasında %0,1 geriledi

25 May | Çelik Haberler

Çin’in yarı mamul ihracatı 2026 yılı Ocak-Nisan döneminde %47,77 arttı

25 May | Çelik Haberler

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 22 Mayıs 2026

22 May | Hurda ve Hammadde





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis