Çin çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi 2026 yılı Haziran ayında %47,9 seviyesine geriledi

Çin Çelik Lojistiği Komitesi tarafından yapılan açıklamaya göre bu yıl Mayıs ayında Çin çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi, Nisan ayına kıyasla 1,3 puan düşerek %47,9 seviyesinde gerçekleşti.

Mayıs ayında yeni sipariş endeksi Nisan ayına göre 2,4 puan gerileyerek %46,8 seviyesinde yer aldı.

Aynı dönemde yeni ihracat siparişleri endeksi ise Nisan ayına kıyasla 2,1 puan artışla %48,6 seviyesine yükseldi. Söz konusu ayda bazı gelişmekte olan pazarlardan gelen çelik talebinde iyileşme görüldü.

Mayıs ayında Çin çelik sektörünün üretim endeksi aylık bazda değişmeyerek %48,7 seviyesinde kaldı.

Nihai mamul çelik stok endeksi Mayıs ayında önceki aya göre 0,7 puan artışla %43 seviyesine yükseldi. Buna karşılık hammadde stok endeksi Nisan ayına kıyasla 4 puan düşerek %46 oldu. Bu durum, hammadde tüketiminin stok yenileme hızından daha yüksek olduğuna işaret etti.

Öte yandan hammadde satın alma hacmi endeksi, Nisan’a göre 1,6 puan artışla Mayıs ayında %48 seviyesinde gerçekleşti. Ancak endeks %50 olan eşik seviyesinin altında kalmaya devam etti.

Haziran ayına ilişkin değerlendirmede, Çin’in güneyindeki yağışlı sezon ve kuzeyindeki yüksek sıcaklıklar nedeniyle geleneksel cansız sezonun etkisiyle çelik talebinin yavaşlamasının beklendiği belirtildi. Hava koşullarının inşaat faaliyetlerini olumsuz etkilemesi nedeniyle çelik talebinin baskı altında kalacağı ifade edildi. Aynı zamanda hammadde fiyatlarının mevcut yüksek seviyelerde dar bantta dalgalanmasının beklendiği, bunun da çelik üreticilerinin üretim iştahını zayıflatabileceği kaydedildi.