 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Çin...

Çin çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi 2026 yılı Haziran ayında %47,8'e geriledi

Salı, 30 Haziran 2026 12:21:36 (GMT+3)   |   Şanghay

Çin Çelik Lojistiği Komitesi tarafından yapılan açıklamaya göre Çin çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi, Haziran ayında Mayıs ayına kıyasla 0,1 puan düşerek %47,8 seviyesinde gerçekleşti.

Haziran ayında yeni ihracat siparişleri endeksi mayıs ayına göre 1,8 puan gerileyerek %46,8 oldu.

Aynı dönemde yeni sipariş endeksi de Mayıs ayına kıyasla 0,5 puan düşüşle %46,3 seviyesinde kaydedildi. Çelik sektörü üretim endeksi Haziran ayında Mayıs ayına göre 0,6 puan artarak %49,3'e yükseldi.

Haziran ayında nihai mamul stok endeksi ise Mayıs ayına göre 9,9 puan artışla %52,9 seviyesine çıktı. Öte yandan hammadde satın alma hacmi endeksi Haziran ayında Mayıs ayına kıyasla 2,3 puan artarak %50,3 oldu.

Hammadde stok endeksi ise Haziran ayında Mayıs ayına göre 2,1 puan artmasına rağmen %48,3 seviyesinde kaldı.

Temmuz ayına ilişkin beklentilerde ise çelik talebindeki zayıflığın sürmesi öngörülüyor. Bununla birlikte, yağışların sona ermesinin ardından inşaat faaliyetlerinin hız kazanmasıyla birlikte görece düşük fiyat seviyelerinde talebin bir miktar destek bulabileceği belirtiliyor. Geleneksel cansız sezon nedeniyle çelik üreticilerinin üretim faaliyetlerini yavaşlatmasıyla birlikte hammadde fiyatlarının Temmuz ayında zayıflaması bekleniyor. Nihai mamul fiyatlarının ise Temmuz ayında düşük seviyelerde dar bir aralıkta dalgalanacağı tahmin ediliyor.


Etiketler: Çin Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Asya çıkışlı slab fiyatları düşük karşı teklifler ve AB’deki belirsizliklerin baskısıyla gerilemeyi sürdürüyor

29 Haz | Yassı Ürünler ve Slab

Çin çıkışlı levha fiyatları yatay seyrederken, artan stoklar piyasa üzerinde baskı kurmaya devam ediyor

29 Haz | Yassı Ürünler ve Slab

Yonggang Group kaliteli çubuk üretim hattında bakım çalışması gerçekleştirecek

29 Haz | Çelik Haberler

Çin'de koklaşabilir taş kömürü alım maliyetleri 2026 Ocak-Mayıs döneminde %4,54 arttı

29 Haz | Çelik Haberler

Çin yerel kok piyasasında sekizinci artış uygulanırken, dokuzuncu artış da gündemde

26 Haz | Hurda ve Hammadde

Çin çıkışlı galvanizli sac tekliflerinde büyük üreticiler fiyatlarını korurken, küçük satıcılar agresifleşti

26 Haz | Yassı Ürünler ve Slab

Çin çıkışlı sıcak rulo sac için Vietnam'da küçük tonajlı bağlantılar ancak indirimlerle gerçekleşiyor

26 Haz | Yassı Ürünler ve Slab

Çin’de yerel sıcak şerit fiyatları 2026’nın 15-21 Haziran döneminde %0,3 düştü

26 Haz | Çelik Haberler

Çin'de CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi 2026 Haziran ortasında %0,8 arttı, stoklar da yükseldi

26 Haz | Çelik Haberler

Çin'in koklaşabilir taş kömürü ithalatı 2026 yılı Ocak-Mayıs döneminde %25,1 arttı

25 Haz | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis