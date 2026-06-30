Çin çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi 2026 yılı Haziran ayında %47,8'e geriledi

Çin Çelik Lojistiği Komitesi tarafından yapılan açıklamaya göre Çin çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi, Haziran ayında Mayıs ayına kıyasla 0,1 puan düşerek %47,8 seviyesinde gerçekleşti.

Haziran ayında yeni ihracat siparişleri endeksi mayıs ayına göre 1,8 puan gerileyerek %46,8 oldu.

Aynı dönemde yeni sipariş endeksi de Mayıs ayına kıyasla 0,5 puan düşüşle %46,3 seviyesinde kaydedildi. Çelik sektörü üretim endeksi Haziran ayında Mayıs ayına göre 0,6 puan artarak %49,3'e yükseldi.

Haziran ayında nihai mamul stok endeksi ise Mayıs ayına göre 9,9 puan artışla %52,9 seviyesine çıktı. Öte yandan hammadde satın alma hacmi endeksi Haziran ayında Mayıs ayına kıyasla 2,3 puan artarak %50,3 oldu.

Hammadde stok endeksi ise Haziran ayında Mayıs ayına göre 2,1 puan artmasına rağmen %48,3 seviyesinde kaldı.

Temmuz ayına ilişkin beklentilerde ise çelik talebindeki zayıflığın sürmesi öngörülüyor. Bununla birlikte, yağışların sona ermesinin ardından inşaat faaliyetlerinin hız kazanmasıyla birlikte görece düşük fiyat seviyelerinde talebin bir miktar destek bulabileceği belirtiliyor. Geleneksel cansız sezon nedeniyle çelik üreticilerinin üretim faaliyetlerini yavaşlatmasıyla birlikte hammadde fiyatlarının Temmuz ayında zayıflaması bekleniyor. Nihai mamul fiyatlarının ise Temmuz ayında düşük seviyelerde dar bir aralıkta dalgalanacağı tahmin ediliyor.