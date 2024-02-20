Çin beş yıllık kredi faiz oranını 20 Şubat’ta 25 baz puan düşürdü

Salı, 20 Şubat 2024 10:55:52 (GMT+3) | Şanghay

Çin Merkez Bankası, 20 Şubat tarihinde beş yıllık kredi faiz oranını 25 baz puan düşürerek %4,2’den %3,95’e çektiğini duyurdu.

Şanghay merkezli E-House Gayrimenkul Araştırma Enstitüsü’nün Araştırma Sorumlusu Yan Yuejin, Çin’in tarihindeki en büyük faiz düşürme döneminin başladığını ve bunun gayrimenkul piyasasını olumlu etkileyeceğini belirtti.

Gayrimenkul sektörü girdi ve çıktı bakımından birçok ürün ve sektörü etkilediği için sektörün devamlı olarak yatay seyretmesi ve toparlanması iç piyasada tüketimi ve yatırımları olumsuz etkiledi. Faiz oranında yapılan düşüşün gayrimenkul sektörünü büyük ölçüde desteklemesi ve piyasadaki talebi güçlendirmesi bekleniyor.