﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Çin beş yıllık kredi faiz oranını 20 Şubat’ta 25 baz puan düşürdü

Salı, 20 Şubat 2024 10:55:52 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Merkez Bankası, 20 Şubat tarihinde beş yıllık kredi faiz oranını 25 baz puan düşürerek %4,2’den %3,95’e çektiğini duyurdu.

Şanghay merkezli E-House Gayrimenkul Araştırma Enstitüsü’nün Araştırma Sorumlusu Yan Yuejin, Çin’in tarihindeki en büyük faiz düşürme döneminin başladığını ve bunun gayrimenkul piyasasını olumlu etkileyeceğini belirtti.

Gayrimenkul sektörü girdi ve çıktı bakımından birçok ürün ve sektörü etkilediği için sektörün devamlı olarak yatay seyretmesi ve toparlanması iç piyasada tüketimi ve yatırımları olumsuz etkiledi. Faiz oranında yapılan düşüşün gayrimenkul sektörünü büyük ölçüde desteklemesi ve piyasadaki talebi güçlendirmesi bekleniyor.


Etiketler: Çin Uzak Doğu İnşaat 

Benzer Haber ve Analizler

Çin’de ekskavatör satışlarının Ocak ayında %7 artması bekleniyor

24 Oca | Çelik Haberler

Shenzhen şehir içindeki köylerin kalkındırılmasını destekleyecek

08 Oca | Çelik Haberler

Şanghay kentsel dönüşümde eski evlerin yenilenmesine yoğunlaşacak

03 Oca | Çelik Haberler

Çin’in ekskavatör üretimi Ocak-Eylül döneminde %23,5 düştü

23 Eki | Çelik Haberler

Çin’de konut alımı politikalarını gevşeten şehirlerin sayısı arttı

26 Eyl | Çelik Haberler

Çin’de ekskavatör satışlarının Eylül ayında %25 düşmesi bekleniyor

25 Eyl | Çelik Haberler

Çin’in ekskavatör üretimi Ocak-Ağustos döneminde %22,1 düştü

20 Eyl | Çelik Haberler

Çin’in Ağustos ayı gayrimenkul sektörü verileri olumsuz, kademeli bir toparlanma olması bekleniyor

15 Eyl | Çelik Haberler

Çin’de 100 gayrimenkul şirketinin satışları Ocak-Ağustos döneminde %8,6 düştü

01 Eyl | Çelik Haberler

Çin’de ekskavatör satışlarının Ağustos ayında %30 düşmesi bekleniyor

25 Ağu | Çelik Haberler