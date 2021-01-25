Çin 101 hurda tedarikçisine daha onay verdi, toplam sayı 478’e yükseldi

Pazartesi, 25 Ocak 2021 15:58:28 (GMT+3) | Şanghay

Çin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan yapılan açıklamadı, ülke çapında yeni hurda tedarikçilerine onay verildiğini açıkladı.

Bakanlık, 101 yeni hurda toplama ve geri dönüşüm şirketine onay verdiğini ve bu şirketlerin KDV ödemelerinde %50’a varan geri ödemeler dahil imtiyazlardan faydalanacağını belirtti.

2013 yılından beri, Çin, yedi kez onaylı hurda tedarikçileri listesi açıklamıştı ve ülkedeki toplam hurda tedarikçilerinin sayısı 379 idi. Bu yıl, ise iki şirketin listeden çıkarılmasıyla birlikte toplam onaylı hurda tedarikçilerinin sayısı 478 oldu.

1 Ocak itibarıyla, Çin’in çelik hurda sektörü için belirlediği yeni standartlarla birlikte hurda ithalatındaki çoğu kısıtlama kaldırılmış ve 2018’den beri engellenen hurda ithalatı yeniden başlamış oldu.

Yeni standartların devreye girmesiyle, 2022 yılı için bakanlıktan onay isteyen hurda tedarikçilerinin sayısının artması bekleniyor. Bir piyasa kaynağı, “Çoğu piyasa oyuncusu hurda segmentindeki fırsatları değerlendiriyor,” şeklinde konuştu.