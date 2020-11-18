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Champion Iron Kami projesini satın alacak

Çarşamba, 18 Kasım 2020 16:05:53 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Kanadalı demir cevheri şirketi Champion Iron Limited, Newfoundland ve Labrador Yüksek Mahkemesinin Kanada’nın Newfoundland eyaletindeki Kamistiatusset demir cevheri projesinin (Kami projesi) devralımını onayladığını açıkladı.

Kami Projesi, mevcut altyapıya yakın yüksek kaliteli bir demir cevheri projesi. Şirket, satın alma yoluyla, şu anda Bloom Lake’den demir cevheri ihraç etmek için kullanılan Sept-Iles’daki rıhtımda yıllık 8 milyon mt ek liman kapasitesi elde etmeyi bekliyor.

Champion’ın CEO’su David Cataford, “Şirketimiz, kaliteli demir cevheri tedarik etme becerisiyle küresel anlamda hızla tanınırken, bu devralma şirketimizi küresel olarak artan yüksek kaliteli demir cevheri talebini karşılamasını sağlayacak. Devralma, portföyümüze, mevcut altyapıya yakın olan, oldukça ileriye dönük bir proje ekleyecek,” dedi.

Devralmanın bu yıl dördüncü çeyrekte tamamlanması bekleniyor.


Etiketler: Kanada  devralım  Kuzey Amerika  |  benzer haberler »


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