Cezayir’de ETRHB çelik projesi kaldığı yerden devam edecek

Çarşamba, 07 Nisan 2021 15:28:40 (GMT+3) | İstanbul

Cezayirli yetkililer daha önce ertelenen Berrahal çelik tesisi projesinin (ETRHB), proje sahibinin hapis cezasının devam etmesine rağmen, yeniden başlatılacağını açıkladı.

Projeye 2017 yılında başlanmıştı ve 2019 yılında proje sahibi Ali Haddad’ın aleyhine açıklanan mahkeme kararı sonucu durdurulmuştu. Cezayir sanayi ve ticaret bakanının açıklamasına göre, proje tekrar başlatılacak. Bakan, %75’i tamamlanmış olan proje için, “Projenin kurtarılması için en iyi çözümü bulmak hükümetin işi,” dedi. Üretimin yaklaşık 400 milyon $’a mal olacağı tahmin ediliyor ve bu yatırımın 2.000’den fazla kişiye iş sağlayacağı düşünülüyor. Çelik tesisi, daha önce açıklanan bilgilere göre, 850.000-1.000.000 mt çelik üretecek ve bunun çoğu uzun mamullerden oluşacak. Yine de şirket aynı zamanda boru üretimi de olacağını açıklamıştı.

Daha önce 2019 yılının Temmuz ayında başlatılması beklenen proje şimdilik birkaç yıl gecikmiş durumda. Piyasa oyuncuları, projenin iskeletinde kullanılması gereken ekipmanların ve inşaat malzemelerinin durumuna ilişkin endişeli olduklarını belirtti. Çünkü bu ekipmanlar uzun bir süre limanlarda bekledi.