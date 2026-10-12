 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Tosyalı...

Tosyalı Algeria ABD'ye 20.127 mt çelik rulo ihraç etti

Pazartesi, 12 Ekim 2026 10:52:07 (GMT+3)   |   İstanbul

Yerel basında çıkan haberlere göre Tosyalı Holding'in bağlı kuruluşu Cezayirli çelik üreticisi Tosyalı Algerie, ülkenin batısındaki Oran vilayetinde bulunan Arzew Limanı üzerinden ABD'ye 20.127 mt çelik rulo ihraç etti.

Söz konusu kargo, ABD'ye hareket edecek Federal Churchill adlı gemiye yüklendi. Sevkiyat, Cezayir'in hidrokarbon dışı ihracatını artırma ve yerel olarak üretilen sanayi ürünlerinin uluslararası piyasalardaki varlığını güçlendirme çabalarının bir parçasını oluşturuyor.

Arzew Limanı Tosyalı Algeria'nın çelik ihracatını destekliyor

Arzew Liman İşletmesine göre sevkiyat, ihracat faaliyetlerini kolaylaştırmak ve liman hizmetlerinin verimliliğini artırmak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirildi.

Liman işletmecisi, söz konusu operasyonun limanın Cezayir menşeli sanayi ürünlerinin ihracatını gerçekleştirme kapasitesini ortaya koyduğunu ve ülkenin ihracat pazarlarını çeşitlendirme çabalarını desteklediğini belirtti.

Öte yandan liman, yük elleçleme kapasitesini geliştirmek amacıyla C4 yük elleçleme istasyonuna yeni bağlama ekipmanlarının kurulması da dahil olmak üzere altyapı iyileştirme çalışmaları yürütüyor.

Etiketler: Cezayir Kuzey Afrika 
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

Benzer Haber ve Analizler

Mısırlı üreticiler uzun mamul ihracat tekliflerini açıklamakta acele etmiyor, Cezayir iç piyasaya odaklanıyor

09 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

Cezayir'de sıcak rulo sac fiyatları arttı, iç piyasa satışlarına odaklanılıyor

02 Eki | Yassı Ürünler ve Slab

Cezayir'de sınırlı üretim ve arz inşaat demiri fiyatlarını destekliyor, dış piyasalara neredeyse hiç teklif verilmiyor

01 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

Cezayir'de yerel sıcak rulo sac fiyatlarının artması beklenirken, ihracat seçici seyrediyor

01 Eki | Yassı Ürünler ve Slab

Cezayir'deki Djen Djen limanı Çin çıkışlı çelik rulolarla üçüncü aktarma operasyonunu tamamladı

25 Eyl | Çelik Haberler

Kuzey Afrikalı uzun mamul üreticileri güçlü yerel piyasaya odaklanırken, Mısır yerel ve ihracat fiyatlarını artırdı

22 Eyl | Uzun Ürünler ve Kütük

Kuzey Afrika'da ihracat zayıf, yerel sıcak rulo sac talebi destekleyici, Rusya ithalata döndü

11 Eyl | Yassı Ürünler ve Slab

Tosyalı Algerie yeni soğuk haddehanesinden ilk ihracatını gerçekleştirdi

11 Eyl | Çelik Haberler

Cezayir'de yerel uzun mamul fiyatları satışların iyileşmesi ve sınırlı arzla yükselirken, ihracat geri planda kalıyor

03 Eyl | Uzun Ürünler ve Kütük

Cezayir'de yerel sıcak rulo sac fiyatları arttı, ihracat seçenekleri aranıyor, ithalat sınırlı

02 Eyl | Yassı Ürünler ve Slab





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis