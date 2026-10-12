Tosyalı Algeria ABD'ye 20.127 mt çelik rulo ihraç etti

Yerel basında çıkan haberlere göre Tosyalı Holding'in bağlı kuruluşu Cezayirli çelik üreticisi Tosyalı Algerie, ülkenin batısındaki Oran vilayetinde bulunan Arzew Limanı üzerinden ABD'ye 20.127 mt çelik rulo ihraç etti.
Söz konusu kargo, ABD'ye hareket edecek Federal Churchill adlı gemiye yüklendi. Sevkiyat, Cezayir'in hidrokarbon dışı ihracatını artırma ve yerel olarak üretilen sanayi ürünlerinin uluslararası piyasalardaki varlığını güçlendirme çabalarının bir parçasını oluşturuyor.
Arzew Limanı Tosyalı Algeria'nın çelik ihracatını destekliyor
Arzew Liman İşletmesine göre sevkiyat, ihracat faaliyetlerini kolaylaştırmak ve liman hizmetlerinin verimliliğini artırmak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirildi.
Liman işletmecisi, söz konusu operasyonun limanın Cezayir menşeli sanayi ürünlerinin ihracatını gerçekleştirme kapasitesini ortaya koyduğunu ve ülkenin ihracat pazarlarını çeşitlendirme çabalarını desteklediğini belirtti.
Öte yandan liman, yük elleçleme kapasitesini geliştirmek amacıyla C4 yük elleçleme istasyonuna yeni bağlama ekipmanlarının kurulması da dahil olmak üzere altyapı iyileştirme çalışmaları yürütüyor.