Cezayir'deki Djen Djen limanı Çin çıkışlı çelik rulolarla üçüncü aktarma operasyonunu tamamladı

Yerel basında çıkan haberlere göre Cezayir'de bulunan Djen Djen limanı, Çin çıkışlı ve Cibuti varışlı 537 adet çelik rulodan oluşan kargoyu elleçleyerek birkaç ay içerisindeki üçüncü aktarma operasyonunu tamamladı.

Çelik kargosu MV Seadance gemisiyle Jijel'deki limana ulaşırken, burada boşaltılarak Cibuti'ye sevk edilmek üzere hazırlandı. Son operasyon, Djen Djen limanında gerçekleştirilen önceki iki aktarma operasyonunun ardından gelirken limanın uluslararası deniz taşımacılığı rotaları ile bölgesel piyasalar arasında taşınan yüklerin elleçlenmesindeki faaliyetlerinin arttığını gösteriyor.

Djen Djen bölgesel aktarma faaliyetlerindeki rolünü güçlendirmeyi hedefliyor

Djen Djen Liman Şirketi, son operasyonun limanın başlıca uluslararası deniz taşımacılığı hatları ile bölgesel piyasalar arasında lojistik bağlantı görevi üstlenme kapasitesini ortaya koyduğunu belirtti. Cezayir'in Akdeniz kıyısında yer alan Djen Djen, çelik ürünleri dahil çeşitli yükleri elleçleyen bir derin su limanı konumunda bulunuyor. Limanın konumu ve altyapısı, uluslararası ve bölgesel deniz ticaretindeki rolünün genişletilmesi amacıyla geliştiriliyor.

Liman daha önce çelik ve hidrokarbon dışı diğer kargoları elleçleme faaliyetlerinde artış kaydetmişti. Cezayir verilerine göre Djen Djen üzerinden gerçekleştirilen toplam ticaret hacmi 2022 yılındaki 9,2 milyon mt seviyesinden 2023 yılında %7 artışla 9,8 milyon mt seviyesine yükselirken ihracat için elleçlenen ürünler arasında çelik de yer aldı.

Konteyner terminalindeki genişleme elleçleme kapasitesini artıracak

Djen Djen aynı zamanda konteyner elleçleme altyapısını da genişletiyor. Konteyner terminalinin ikinci aşamasının limanın yıllık elleçleme kapasitesini yaklaşık 2 milyon TEU seviyesine çıkarması ve aktarma faaliyetlerini geliştirmeye yönelik planlarını desteklemesi bekleniyor.

Son çelik rulo operasyonu, Djen Djen'in Akdeniz'de bir aktarma merkezi olarak konumunu güçlendirme ve Asya, Akdeniz ve Afrika piyasalarını birbirine bağlayan yük akışlarındaki rolünü genişletme çalışmaları kapsamında gerçekleştirildi.