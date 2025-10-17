Cezayir, Gara Djebilet demir cevheri işleme tesisini 2026’da devreye alacak

Cezayir, madencilik sektörü için hedeflerinde kritik bir aşamaya girerek Tinduf’taki Gara Djebilet madeninde yer alan ilk demir cevheri işleme tesisinin faaliyete geçeceği tarihi resmen 2026 yılının Nisan ayı olarak belirledi.

Ekonomik çeşitliliğe yönelik stratejik adım

Yerel basında yer alan haberlere göre yerel maden araştırma ve işletme şirketi Sonarem tarafından işletilecek tesis, yılda 4 milyon mt üretim kapasitesine sahip olacak. Tesiste, %85’in üzerinde geri kazanım oranı sağlayan ileri kırma, eleme ve kuru ayırma teknolojileri kullanılacak.

Sonarem CEO’su Belkacem Soltani, projenin Cezayir’in geniş maden kaynaklarını değerlendirme ve çeşitlendirilmiş, sürdürülebilir bir ekonomi inşa etme planının önemli bir parçası olduğunu belirtti. 3,5 milyar mt rezerv ile dünyanın en büyük maden rezervlerinden biri olan Gara Djebilet yatağında üretim kapasitesinin 2032 yılına kadar yıllık 10 milyon mt seviyesine çıkarılması hedefleniyor.

Yeni maden uluslararası iş birliğine öncülük edecek

Soltani, ABD, Hindistan ve Çin’den birçok şirketin projeye ortaklık konusunda artan bir ilgi gösterdiğini ve fosfor azaltma teknolojileri geliştirmek ve yerel teknik testleri hızlandırmak amacıyla ortak çalışma grupları oluşturulduğunu belirtti.

Cezayir’in jeolojik altyapısı güçlendiriliyor

Cezayir Enerji, Madenler ve Yenilenebilir Enerjiler Bakanlığı yetkilisi Nadjiba Bourenane, Cezayir’de doğal kaynaklara ilişkin düzenlenen ulusal bir çalıştayda Gara Djebilet madenini örnek göstererek ülkenin jeolojik altyapısının güçlendirilmesi ve ulusal maden veri tabanının genişletilmesinin önemini vurguladı.