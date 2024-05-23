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Tosyalı Algerie ilk konsantre demir cevheri üretim biriminin inşasına başladı

Perşembe, 23 Mayıs 2024 10:31:27 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Yerel basında çıkan haberlere göre Türk çelik üreticisi Tosyalı Holding’in bağlı kuruluşu Cezayirli çelik üreticisi Tosyalı Algerie, Bechar’ın kuzeyinde kurulacak Toumiat çelik kompleksinin ilk konsantre demir cevheri üretim biriminin inşasına başladı. Söz konusu birimin inşası iki yıl içinde tamamlanacak.

Yıllık 1 milyon mt konsantre demir cevheri üretim kapasitesine sahip olacak yeni birim, Tindouf’ta yer alan Gara-Djebilet madenlerinin demir yataklarının değerlenmesine olanak tanıyacak.

Buna ek olarak SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere geçtiğimiz yıl Tosyalı Algerie, devlete ait Feraal ile Gara Djebilet madenlerinde yıllık 500.000 mt üretim kapasitesine sahip demir cevheri zenginleştirme tesisi kurmak için mutabakat anlaşması imzalamıştı.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Cezayir Kuzey Afrika Madencilik Üretim Tosyalı Tosyalı Algeria 

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