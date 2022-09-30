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Tosyalı Algerie, Gara Djebilet madeninden çıkan demir cevherini işlemek için sanayi birimi kurmayı planlıyor

Cuma, 30 Eylül 2022 10:56:00 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Cezayir Enerji ve Maden Bakanlığı çelik üreticisi Tosyalı Holding’in bağlı kuruluşu Cezayir merkezli çelik üreticisi Tosyalı Algerie’nin Gara Djebilet demir cevheri madeninden çıkan demir cevherini işlemek için sanayi birimi kurmayı planladığını açıkladı.

Bakan Mohammed Arkab, Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Manadjim El Djazair Group’un CEO’su ve FERAAL’in CEO’su arasında gerçekleşen görüşmede, madencilik sektöründeki şirketler ile Tosyalı Group arasındaki iş birliği ilişkilerinin durumu ve Béthioua’da bulunan Tosyalı çelik kompleksinde Gara Djebillet madeninden çıkan demir cevherinin kullanımı dahil olmak üzere ortaklık ile yatırım fırsatları üzerinde duruldu.

Sanayi biriminin inşasına ilişkin teknik ve ticari çalışma yapılmasına karar verildi.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Cezayir Kuzey Afrika Madencilik Üretim Tosyalı Algeria 

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