Cezayir El Hadjar modernizasyonunda China Baowu ile ilerliyor, yol haritası Eylül sonunda sunulacak

Yerel basında çıkan haberlere göre Cezayir, Annaba'da bulunan El Hadjar çelik kompleksinin modernizasyonuna yönelik planlarında ilerlerken, China Baowu Steel Group'un projeye ilişkin teknoloji tasarımı önerisini ve ayrıntılı yol haritasını Eylül sonuna kadar sunması bekleniyor.

Cezayir Sanayi Bakanı Yahia Bachir, projenin teknik ve ekonomik yönlerine ilişkin China Baowu heyetiyle görüşmeler gerçekleştirdi. Hükümet, El Hadjar'ın modernizasyonunu ülkenin çelik sektörünü güçlendirme ve yerel demir cevheri kaynakları ile çelik üretimi arasındaki entegrasyonu artırma çalışmalarında stratejik bir öncelik olarak görüyor.

China Baowu ile gerçekleştirilen görüşmeler, El Hadjar'ın mevcut ekipmanlarının rehabilitasyonunun ötesine geçerek kompleks için yeni bir endüstriyel yapı belirlenmesini amaçlıyor.

Değerlendirilen olası alanlar arasında ileri çelik üretim teknolojileri, doğrudan indirgeme, doğrudan indirgenmiş demir ve sıcak briketlenmiş demir üretimi ile endüstriyel dijitalleşme yer alırken, verimliliğin artırılması, maliyetlerin düşürülmesi ve daha yüksek katma değerli çelik ürünlerinin üretiminin artırılması hedefleniyor.

China Baowu'nun nihai teknoloji tasarımını, mutabakat anlaşması taslağını ve ayrıntılı proje yol haritasını Eylül sonuna kadar sunması bekleniyor. Söz konusu belgelerin kullanılacak teknolojileri, gerekli yatırım tutarını ve olası ortaklığın yapısını netleştirmesi bekleniyor.

Yaklaşık 6.300 kişinin çalıştığı El Hadjar, daha önce yeniden yapılandırma çalışmaları kapsamında yıllık 1,2 milyon mt üretim kapasitesine ulaşmayı hedeflemişti.

Cezayir daha güçlü bir entegre çelik sektörü hedefliyor

El Hadjar projesi, Cezayir'in giderek daha fazla yerel hammaddeye dayalı entegre bir yerel çelik sektörü geliştirmeye yönelik daha geniş kapsamlı stratejisinin bir parçasını oluşturuyor.

El Hadjar'ın modernizasyonuyla Cezayir'in demir cevheri kaynakları, yerel çelik üretimi ve son kullanıcı sektörler arasındaki bağlantıların güçlendirilerek söz konusu genişlemenin tamamlanması ve ithal çelik ürünlerine bağımlılığın azaltılması amaçlanıyor.