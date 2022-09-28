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CELSA’nın alacaklıları şirketin kontrolünü ele almak için yeniden yapılandırma planı sundu

Çarşamba, 28 Eylül 2022 16:44:43 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Basında yer alan haberlere göre Goldman Sachs ve Deutsche Bank başta olmak üzere İspanya merkezli uzun mamul üreticisi CELSA Group’un alacaklıları Barselona mahkemelerine yeniden yapılandırma planı sundu.

Yeniden yapılandırma planıyla CELSA’nın borcunun 1,29 milyar € azaltılarak ve kalan 1,56 milyar €’luk borcun vadesinin beş yıl uzatılarak şirketin mali durumuna kapsamlı bir çözüm getirilmesi hedefleniyor. Plan uygulanırsa alacaklılar şirketin kontrolünü ele almış olacaklar. Söz konusu yeniden yapılandırma planı teklifi, İspanya’nın devlete bağlı şirketi Sociedad Estatal de Participaciones Industriales’in finansal sıkıntı içinde olan CELSA’nın borcuna ilişkin bir anlaşma yapılması şartıyla Haziran ayında onayladığı 550 milyon € değerindeki finansmanı kapsamıyor.

Şimdi hakimin alacaklılar ve şirket arasındaki müzakereleri sürdürmesi için bir uzman ataması bekleniyor.


Etiketler: İspanya Avrupa Birliği 

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