CELSA karbon emisyonunu azaltmak için Nervacero tesisindeki eritme fırınını yeniledi

Çarşamba, 01 Şubat 2023 11:24:11 (GMT+3) | İstanbul

İspanya merkezli uzun mamul üreticisi CELSA Group, Nervacero çelik tesisindeki eritme fırınını daha verimli hale getirmek ve enerji olarak doğal gaz kullanan duman arıtma sürecinden kaynaklanan karbon emisyonunu azaltmak amacıyla yenilediğini açıkladı.

Yenileme çalışmaları sayesinde Nervacero’nun yıllık karbon emisyonu %10 azalacak.

Söz konusu çalışmalar şirketin karbondan arındırma planının bir parçası olarak gerçekleştirildi. CELSA 2030 yılında kapsam 1 ve 2 emisyonlarını %50 azaltmayı ve 2050 yılında karbonsuz çelik üretimi gerçekleştirmeyi hedefliyor.