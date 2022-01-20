CELSA İspanya’nın yenilenebilir hidrojen projesine katıldı

Perşembe, 20 Ocak 2022 14:48:35 (GMT+3) | İstanbul

İspanya merkezli uzun mamul üreticisi CELSA Group, farklı sektörlerdeki 33 şirketten oluşan İspanya’nın en büyük yenilenebilir hidrojen konsorsiyumu İspanyol Hidrojen Ağı projesine katıldığını açıkladı. Proje, şirketin 2040 yılına kadar karbonsuz üretim yapma planlarıyla uyumlu.

Proje, hızlı ve etkili karbonsuzlaştırmayı destekleyerek, İspanya ekonomisinin tüm alanlarında yenilenebilir hidrojen projelerini teşvik etmeyi amaçlıyor.

Ayrıca, rekabetçi teknolojilerin geliştirilmesine hizmet edecek ve 13.000’den fazla kişilik istihdam yaratacak toplam 3,23 milyar €’luk bir yatırıma sahip olacak. Bu yatırım, sanayi sektöründe, ulaşımda ve diğer uygulamalarda yenilenebilir hidrojenin üretimi, dağıtımı ve kullanımı için farklı girişimlerin uygulanmasına ve öncü teknolojilerin geliştirilmesine olanak sağlayacak.

İspanyol enerji şirketi Repsol konsorsiyuma liderlik ederken, Celsa dahil altı şirket girişimin destekleyicileri konumunda yer alacak. Diğer 26 ortak, proje iş birlikçisi rolünü üstlenecek.