Celsa Avrupa’daki tesislerini elden çıkarmayı düşünüyor

Perşembe, 15 Şubat 2024 15:17:36 (GMT+3) | İstanbul

Yerel basında çıkan haberlere göre İspanya merkezli uzun mamul üreticisi Celsa Group, şirketin mali yapısını korumaya ve alacaklılara olan borcunu ödemeye yönelik yeni stratejisi kapsamında Polonya, Norveç ve İngiltere’deki tesislerini satmayı düşünüyor. Söz konusu tesislerin toplam piyasa değerinin yaklaşık 1,3 milyar € olduğu belirtiliyor.

Potansiyel yatırımcılardan en fazla talebi Celsa’nın Polonya’da yer alan çubuk ve profil üretim tesisi Celsa Huta Ostrowiec’in görmesi ve bu sayede şirketin söz konusu tesisini 800 milyon €’ya satması bekleniyor. Kütük, inşaat çeliği ve filmaşin üretiminde uzmanlaşmış Norveç merkezli Celsa Nordic’in değerinin yaklaşık 300 milyon € ve filmaşin, ticari profil ve hafif profil üretim tesisi İngiltere merkezli Celsa Steel UK’in değerinin de yaklaşık 200 milyon € olduğu tahmin ediliyor.

Öte yandan Celsa’nın potansiyel yabancı yatırımcıları değerlendirmek amacıyla yatırım bankası Citi ile çalıştığı da öğrenildi.

Geçtiğimiz yılın Eylül ayında Celsa’nın 3 milyar €’luk borcunu yeniden yapılandırma anlaşması imzalamaması sebebiyle Deutsche Bank, Attestor, Anchorage, GoldenTree ve SVP’nin de dahil olduğu alacaklıları şirketi devralmıştı. Sonrasında borçlar yeniden yapılandırılmış ve vadesi 5 yıl uzatılmıştı.