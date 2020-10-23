Çelik ticareti için yeni online açık artırma platformu kuruldu

Cuma, 23 Ekim 2020 12:12:28 (GMT+3) | İstanbul

Corona virüsü krizi sırasında Avrupalı çelik ​​tedarikçilerine ellerindeki fazla çelik ürünleri satmak konusunda yardımcı olmak için Almanya merkezli, Vanilla Steel adında yeni bir e-açık artırma platformu kuruldu. Şirkete göre Corona virüsü salgını, çelik için stok maliyetinin yanı sıra satış maliyetini de azaltan dijital satış kanallarına olan ihtiyacı hızlandırdı.

Şirketin kurucularından Alexis Ducros, “Çelik tedarikçilerinin, ellerindeki fazla ürünleri internet üzerinden yayımladıkları açık artırmalar aracılığıyla, güvenilir çelik uzmanlarından oluşan bir ağ üzerinden satmalarına yardımcı oluyoruz. Ayrıca, serbest üretim kapasitelerini pazarlamalarını da sağlıyoruz,” dedi.

Vanilla Steel’in müşterileri, Avrupa’da malzeme fazlası bulunan ve bu fiyatlandırması zor olan malzemeyi verimli bir şekilde satmak isteyen çelik üreticilerinden ve tedarikçilerinden oluşuyor.

Şirket resmi olarak Haziran ayında faaliyete geçti, ilk haftadan itibaren satış yapıldı ve şu anda Avrupa’daki 20 ülkede tedarikçileri ve alıcıları var.