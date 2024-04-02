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Cadence Minerals Brezilya’da bulunan Amapá demir cevheri projesindeki hissesini artırdı

Salı, 02 Nisan 2024 12:17:19 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İngiltere merkezli madenci Cadence Minerals, Brezilya’da bulunan Amapá Demir Cevheri Projesi’ndeki hissesini %33,6’ya çıkardığını açıkladı. Şirket, projedeki payını genişletmek için toplam yatırımını 1,1 milyon $ artırarak 13,2 milyon $’a çıkardı.

Geriye kalan %66,4’lük hisse ise Singapur merkezli emtia grubu Indo Sino’ya ait.

Amapá Projesi kapsamında 276 milyon mt'luk %38,33 tenörlü maden kaynağı ve 196 milyon mt'luk %39,34 tenörlü cevher rezervi bulunuyor. Projede yıllık 5,5 milyon mt üretim gerçekleştirilmesi bekleniyor.  Açıklamaya göre proje, %67 tenörlü demir cevheri üretimi geliştirmek konusunda kararlı. Küresel çelik sektörü yüksek fırın bazlı üretimden %67 veya üzeri tenörlü demir cevherinin kullanıldığı doğrudan indirgenmiş demir rotasına geçerken, söz konusu proje de bu hedefin gerçekleştirilmesine destek sağlayacak. 


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Brezilya Güney Amerika Madencilik Üretim 

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