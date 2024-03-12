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CAAM: Çin’in otomobil satışları Ocak-Şubat döneminde %11,1 arttı

Salı, 12 Mart 2024 10:18:32 (GMT+3)   |   Şanghay
       

Çin Otomobil İmalatçıları Birliği (CAAM) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede otomobil üretimi ve satışları bu yılın Ocak-Şubat döneminde sırasıyla yıllık %8,1 ve %11,1 artışla 3,92 milyon ve 4,03 milyon adet seviyelerinde kaydedildi.

Yılın ilk iki ayında elektrikli araç üretimi ve satışları sırasıyla %28,2 ve %29,4 artışla 1,25 milyon adet ve 1,21 milyon adet seviyelerinde kaydedilirken pazar payı %30’a ulaştı. 

Yalnızca Şubat ayında Çin’de aylık %37,5 ve yıllık %25,9 düşüşle 1,51 milyon adet otomobil üretilirken aylık %35,1 ve yıllık %19,9 düşüşle 1,58 milyon adet otomobil satıldı. Aynı ayda elektrikli araç üretimi ve satışları sırasıyla yıllık %16 ve %9,2 düşüşle 464.000 adet ve 477.000 adet seviyelerinde kaydederken elektrikli araçların pazar payı %30,1 oldu.


Etiketler: Çin Uzak Doğu Otomotiv 

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