CAAM: Çin’in otomobil satışları Ocak ayında %22,7 düştü

Perşembe, 08 Şubat 2024 11:27:36 (GMT+3) | Şanghay

Çin Otomobil İmalatçıları Birliği (CAAM) tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkede otomobil üretimi ve satışları bu yılın Ocak ayında sırasıyla aylık %21,7 ve %22,7 düşüş, yıllık ise %51,2 ve %47,9 artışla 2,41 milyon ve 2,44 milyon adet seviyelerinde kaydedildi.

Ocak ayında Çin’de binek araç üretimi aylık %23,2 düşüş ve yıllık %49,1 artışla 2,08 milyon adet oldu. Binek araç satışları ise aylık %24,2 düşüş ve yıllık %44 artışla 2.11 milyon adet seviyesinde kaydedildi.

Bahsi geçen ayda Çin’de ticari araç üretimi aylık %10,7 düşüş ve yıllık %66,2 artışla 327.000 adet olurken satışları aylık %11,1 düşüş ve yıllık %79,6 artışla 324.000 adet seviyesinde kaydedildi.

Ülkede elektrikli araç üretimi ve satışları aynı ayda sırasıyla aylık %32,9 ve %38,8 düşüş, yıllık ise %85,3 ve %78,8 artışla 787.000 ve 729.000 adet seviyelerinde kaydedildi. Elektrikli araçların pazar payı %29,9’a ulaştı.

Çin Ocak ayında aylık %11,2 ve yıllık %47,4 artışla 443.000 araç ihracatı gerçekleştirdi.

CAAM, 2024 yılında Çin’in otomobil satışlarının yıllık %3 artışla 31 milyon adet olmasını bekliyor. CAAM’ın tahminlerine göre binek araç satışları yıllık %3 artışla 26,8 milyon adet, ticari araç satışları %4 artışla 4,2 milyon adet ve elektrikli araç satışları %4 artışla 11,5 milyon adet seviyelerinde kaydedilecek.